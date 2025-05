Terracina celebra la Giornata della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa

Terracina anche quest’anno omaggia la Croce Rossa ed espone la sua bandiera sul Palazzo Comunale. L’8 Maggio, infatti, si celebra in tutto il mondo la Giornata della Croce Rossa e della Mezzaluna Rossa, data simbolica che ricorda la nascita del Fondatore, J. Henry Dunant (1828), e rende omaggio all’impegno instancabile di 16 milioni di Volontarie, Volontari ed operatori umanitari. Per questa occasione significativa l’Associazione della Croce Rossa Italiana e l’Associazione Nazionale Comuni Italiani hanno invitato le Amministrazioni Comunali ad aderire idealmente ai Principi Fondamentali esponendo la Bandiera della Croce Rossa sul Palazzo Comunale fino all’11 maggio. L’Amministrazione Comunale di Terracina ha aderito all’iniziativa e per questo una delegazione della Croce Rossa Italiana, guidata dal Delegato Territoriale Francesco Zegretti, è stata ricevuta dal Sindaco di Terracina Francesco Giannetti e ha consegnato nelle sue mani la bandiera della Croce Rossa Italiana che ora si trova esposta sul Palazzo Comunale.

«È un gesto simbolico, ma al tempo stesso un segno visibile della vicinanza della nostra Amministrazione a queste donne e uomini della Croce Rossa Italiana che ogni giorno si mettono al servizio della comunità intera con la loro profonda dedizione e immensa umanità. Il nostro ringraziamento va a tutti loro, che costituiscono un presidio importante e necessario che abbiamo il dovere e la volontà di supportare», hanno dichiarato il Sindaco di Terracina, Francesco Giannetti, e l’Assessore ai Servizi Sociali Sara Norcia.