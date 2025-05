Villaggio Coldiretti, tutto pronto per il taglio del nastro

LATINA – Tutto pronto nel centro di Latina dove venerdì 16 maggio sarà inaugurato il “Villaggio Coldiretti”, evento dedicato all’agricoltura a chilometri zero e alla promozione dei prodotti e dlele realtà locali. L’iniziativa, promossa da Coldiretti Latina ‘è stata sposata dal Comune con l’intento di mettere in rilievo il settore agricolo, valorizzare la filiera corta e sensibilizzare i cittadini di ogni età su alimentazione sana e sostenibilità.

La sindaca di Latina Celentano che inaugurerà la manifestazione alle 17 di venerdì si è detta orgogliosa di ospitare l’evento “che rafforza l’identità agricola della nostra città”. Per l’assessore Cosentino è importante promuovere “uno stile di vita sano e modelli di sviluppo sostenibili”.

Oltre ai prodotti tipici, ci saranno gli agrichef, con le ricette della nonna, attività per le scuole, laboratori, convegni, degustazioni e percorsi di conoscenza dell’olio e la presenza domenica dello chef Max Mariola. Anche la Asl sarà presente con una sua area dove si farà informazione e sensibilizzazione sulle tematiche della salute e degli stili di vita.

AREA ASL LATINA – Ci sarà anche un’area curata dal Dipartimento di Prevenzione della Asl di Latina per dare informazioni sulla prevenzione dei fattori di rischio per le Malattie Croniche non Trasmissibili (Diabete, patologie cardiovascolari, patologie oncologiche etc.); per la rilevazione dei parametri antropometrici (peso, altezza, calcolo dell’Indice di massa Corporea, circonferenza vita); la misurazione della pressione arteriosa; l’esecuzione di uno stick glicemico preferibilmente a digiuno ma non necessariamente, in quanto è possibile effettuare la determinazione sia random (qualora il soggetto sia valutato dopo 3 ore dall’ultimo pasto) sia post prandiale (qualora la valutazione del soggetto sia svolta entro 3 ore dall’ultimo pasto) e la valutazione con stick della colesterolemia (qualora non fossero disponibili esami recenti, e comunque non anteriori a 6 mesi).

Ai cittadini sarà anche somministrato un questionario standardizzato finalizzato allo studio sugli stili di vita (fumo, alimentazione, attività fisica) e, se presente uno o più fattori di rischio, approfondimento con i test specifici con counselling breve (consiglio motivazionale). Sarà possibile infine prenotare l’esecuzione di screening oncologici (mammografia, screening per cancro cervice uterina e con-retto).

Il taglio del nastro è previsto alle 17 di venerdì in Piazza del Popolo

IL PROGRAMMA – VENERDÌ 16 MAGGIO

AREA PALCO:

Ore 17.00 – Taglio del nastro alla presenza delle Istituzioni

Ore 17.30 – 18.30 Convegno: “L’agricoltura al centro: sfide e opportunità per il territorio”

Relatori: Matilde Celentano, Sindaco di Latina;

Vittoria Ciaramella, Prefetto di Latina;

Sen. Nicola Calandrini;

Sen. Claudio Fazzone;

Giancarlo Righini, Assessore regionale del Lazio al Bilancio e all’Agricoltura;

David Granieri, Presidente di Coldiretti Lazio;

Daniele Pili, Presidente Coldiretti Latina;

Andrea Renna, Direttore Generale Anbi Lazio;

Modera – Francesca Cantini, giornalista Tg5;

Ore 21.00 – 00.00 – Esibizione gruppo musicale “ Time after time”

AREA FATTORIE DIDATTICHE

Ore 17.00 – Apertura Fattoria Didattica a cure di Coldiretti Donne;

Ore 17.00 – 18.00: Fattoria didattica – Laboratori

FATTORIA DEGLI ANIMALI

Sarà presente una piccola fattoria degli animali per i bambini con un asino, suini, anatre, conigli, oche e galline.

AREA CUCINA CONTADINA

Ore 17.00 – 18.00: Presentazione di una ricetta a cura di un cuoco contadino;

Ore 18.00 – 19.00: Ricetta con prodotti locali e presenza delle aziende che li producono;

Ore 19.00 – 20.00: Scuola di cucina;

AREA AGRISPA

Spazio a cura delle Donne Coldiretti per consigli di bellezza con ingredienti naturali come miele, olio, erbe officinali, yogurt;

CASA COLDIRETTI

Ore 17.00 – 18.00: Inaugurazione

Ore 18.00 – 19.00: Workshop “Il futuro del florovivaismo e le potenzialità di un settore che rappresenta un’eccellenza pontina”

Ore 19.00 – 20.00: Workshop “Filiera bufalina: tecnologie innovative per il miglioramento genetico e potenzialità del settore”

AREA UNAPROL – OLEOTECA

Ore 18.00 – 19.00: Conoscere e riconoscere l’olio evo di qualità

Ore 20.00 – 21.00: Conoscere e riconoscere l’olio evo di qualità

17 MAGGIO

· AREA VILLAGGIO

Ore 10.00 – 11.00: Alternanza di esibizione del Gruppo Sbandieratori di Cori

Ore 14.00 – 16.00: Alternanza di esibizione del Gruppo Sbandieratori di Cori

· AREA PALCO

Ore 11:00 – 13.00: Convegno “Cibo e Salute, tra tradizione e innovazione”

Relatori: Daniele Pili, Presidente Coldiretti Latina;

Riccardo Fargione, Direttore Fondazione Aletheia;

Debora Rasio, Oncologa, nutrizionista. Ricercatrice Sapienza Università di Roma;

Silvia Pecere, Dirigente medico UOC Endoscopia digestiva chirurgica Policlinico A. Gemelli;

Sara Checchelani, Ristorante stellato “Materia prima” di Pontinia;

Conclusioni: David Granieri, Presidente Coldiretti Lazio e Vice-presidente Nazionale;

Modera – Francesca Cantini, giornalista Tg5;

Ore 21:30 – 23:30: Intrattenimento Musicale “Le Orme dei Pooh”.

· AREA CUCINA CONTADINA

Ore 10.00 – 11.00: Laboratorio del Casaro a cura del Caseificio “Perseo”

Ore 11.00 – 12.00: Presentazione di una ricetta a cura dei cuochi contadini

Ore 12.00 – 13.00: Degustazione prodotti locali di stagione a cura di Coldiretti Pesca

Ore 16.00 – 17.00: Degustazione prodotti locali di stagione a cura di Coldiretti Pesca

Ore 17.00 – 18.00: Scuola di cucina

Ore 18.00 – 19.00: Preparazione di una ricetta contadina con prodotti locali e presenza delle aziende che li producono

Ore 19.00 – 20.00: Scuola di cucina

· AREA FATTORIE DIDATTICHE

Ore 10.00 – 18.00: Fattoria didattica – Laboratori sulle api, sui semi antichi, sulla biodiversità e sulla semina delle piantine

· FATTORIA DEGLI ANIMALI

Sarà presente una piccola fattoria degli animali per i bambini con un asino, suini, anatre, conigli, oche e galline.

· AREA AGRISPA

Spazio a cura delle Donne di Coldiretti per consigli di bellezza con ingredienti naturali come miele, olio, erbe officinali, yogurt.

· CASA COLDIRETTI

Ore 10.00 – 11.00: Workshop “Biologico e biodinamico: principi e regole per una buona agricoltura”

Ore 11.00 – 12.00: Workshop a cura di Coldiretti Pesca sulla “Situazione delle infrastrutture portuali con focus sul porto di Terracina”

Ore 15.00 – 16.00: Workshop a cura di Coldiretti Pesca sulla “Tracciabilità del pescato, con indicazioni su come riconoscere il pesce fresco”

Ore 16.00 – 17.00: Workshop a cura di Epaca:“Prevenzione delle malattie professionali e ruolo di Epaca nel sistema previdenziale e assistenziale”.

Ore 17.00 – 18.00: Workshop “Prodotti biologici e biodinamici: cibo di qualità per la salute e per l’ambiente”

Ore 18.00 – 19.00: Workshop a cura di Donne Coldiretti Lazio con la delegata regionale, Caterina Ricci: “Il ruolo delle donne in agricoltura: dall’innovazione al sociale”

Ore 19.00 – 20.00: Degustazioni vino – Masterclass: “Un percorso tra i vitigni autoctoni della provincia di Latina” a cura dell’Associazione Strada del Vino

· AREA UNAPROL – OLEOTECA

Ore 11.00 – 12.00: Conoscere e riconoscere l’olio evo di qualità

Ore 13.00 – 14.00: Conoscere e riconoscere l’olio evo di qualità

Ore 15.30 – 16.30: Conoscere e riconoscere l’olio evo di qualità

Ore 17.30 – 18.30: Avvicinamento all’analisi sensoriale per i Giovani Coldiretti

Ore 19.30 – 20.30: Conoscere e riconoscere l’olio Evo di qualità

DOMENICA 18 MAGGIO (APERTURA ORE 10.00 FINO ALLE ORE 21.00)

· AREA PALCO

Ore 8.30 – 9.30 Arrivo e accoglienza scuole presso Info Point e distribuzione kit gara

Ore 10.10 – 10.30 Sfilata scuole

Ore 10.30 – 11.00 Inno nazionale e saluti del Presidente di Coldiretti Latina, Daniele Pili;

11:10-12:30 CONTEST SCOLASTICO – TESORI PONTINI

· Gare tra Istituti scolastici

11.10 -11.30 – PRIMA GARA: Prova sulla corretta alimentazione

– manche 1 (12 domande – tempo 3’)

– manche 2 (12 domande – tempo 3’)

11.40 – 12.00 SECONDA PROVA Prodotti- piatti tipici provincia

– manche 1 (12 domande – tempo 3’)

– manche 2 (12 domande – tempo 3’)

12.10 – 12.30 TERZA PROVA Cultura generale

– manche 1 (12 domande – tempo 3’)

– manche 2 (12 domande – tempo 3’)

12.45 – 13.30 Esibizione dello chef e conduttore televisivo Max Mariola:

· Presentazione e proposta delle sue ricette dal vivo

· Spiegherà come si prepara il panino “Latina Sandwich”

Ore 13.30 – 15.00 Max Mariola visiterà gli stand delle scuole e darà i voti ai banchetti allestiti con prodotti e piatti tipici.

Le votazioni riguarderanno:

1) L’impiattamento

2) La descrizione dei prodotti

3) Assaggio e gusto

Ore 17.00 – 17.30 Proclamazione Vincitori e Festa finale

Sul Palco il Presidente Coldiretti Latina, Daniele Pili ed il Sindaco Matilde Celentano proclameranno i vincitori del concorso scolastico “Tesori Pontini”

Ore 17.30 – 18.30: Esibizione del coro “Piceno Pop Chorus”

Ore 18:00 – 21:00: Dj Federico Schivo

· CASA COLDIRETTI

Ore 11.00 – 12.00: Workshop a cura di Coldiretti Giovani Impresa Lazio con la delegata regionale, Camilla Petrucci: “Oscar Green e storie di successo: i progetti dei giovani vincitori del concorso che premia le idee innovative degli imprenditori agricoli”

Ore 13.00 – 16.00 : Pausa

Ore 16.30 – 17.30: Workshop “Sistema Agroalimentare. Le nuove narrazioni del territorio pontino – Talk a cura di ITS Academy Bio Campus”

Ore 17.30 – 18.30: Workshop “InfoPac”

Ore 19.00 – 20.00: Degustazioni vino – Masterclass “Un percorso tra i vitigni autoctoni della provincia di Latina” a cura dell’Associazione Strada del Vino

· AREA FATTORIE DIDATTICHE

Ore 10.00 – 18.00: Fattoria didattica – Laboratori sulle api, sui semi antichi, sulla biodiversità e sulla semina delle piantine

· FATTORIA DEGLI ANIMALI

Sarà presente una piccola fattoria degli animali per i bambini con un asino, suini, anatre, conigli, oche e galline

· AREA CUCINA CONTADINA

Ore 10.00 – 11.00: “Laboratorio del casaro” a cura del caseificio “Il Fontanile”

Ore 11.00 – 12.00: Scuola di cucina

Ore 12.00 – 13.00: Presentazione di una ricetta a cura dei cuochi contadini

Ore 16.00 – 17.00: Presentazione di una ricetta a cura dei cuochi contadini

Ore 17.00 – 18.00: Scuola di cucina

Ore 18.00 – 19.00: Presentazione di una ricetta a cura dei cuochi contadini

Ore 19.00 – 20.00: Scuola di cucina

· AREA UNAPROL – OLEOTECA

Ore 11.00 – 12.00: Conoscere e riconoscere l’olio evo di qualità

Ore 13.00 – 14.00: Conoscere e riconoscere l’olio evo di qualità

Ore 15.30 – 16.30: Conoscere e riconoscere l’olio evo di qualità

Ore 17.30 – 18.30: Avvicinamento all’analisi sensoriale per i Giovani Coldiretti