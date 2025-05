Lezione di storia al Teatro Romano di Terracina sul Lazio costiero tra epoca preromana e romanizzazione

TERRACINA – “Anxur e dintorni Il Lazio meridionale preromano tra vecchi problemi e nuovi dati” è il titolo di una lezione di storia che il prof. Massimiliano Di Fazio terrà domenica 18 maggio, al teatro romano di Terracina. L’appuntamento con il docente di Civiltà dell’Italia preromana ed Etruscologia presso l’Università di Pavia è in programma alle 17. Come gli altri in programma per la primavera ed estate 2025 nel teatro e nel Santuario di Monte S. Angelo (c.d. Tempio di Giove Anxur), rientrano in un nuovo percorso di promozione e valorizzazione dei beni gestiti dalla Fondazione Città di Terracina, vissuti non solo come luogo museale ma anche come vivo scenario di iniziative artistiche e culturali di alto profilo, spiegano gli organizzatori.

L’intervento del prof. Di Fazio, coadiuvato da una proiezione di immagini su ledwall, si concentrerà sulle vicende storiche e archeologiche del Lazio meridionale costiero tra l’epoca preromana e la

romanizzazione. In particolare si metteranno in luce la storia e il ruolo rilevante di Terracina e Fondi, i due centri che negli ultimi anni hanno restituito le novità più significative.

L’appuntamento si svolge in collaborazione con la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per le province di Frosinone e Latina e il Comune di Terracina.

L’ingresso è libero, previa prenotazione obbligatoria (e-mail info@fondazioneterracina.it, tel. 0773/359346; cell. 335/1659813), e sarà consentito solo fino all’inizio della conferenza.