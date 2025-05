L’ex ct della Nazionale Carolina Morace a Latina per la mostra “Le donne e lo sport in Europa”

LATINA – Sabato 17 maggio alle ore 17,30 presso i locali dell’Associazione Italiana Arbitri – sezione “M. Serratore” (via Giuseppe Garibaldi n. 3) verrà inaugurata la mostra fotografica “Donne e Sport in Europa”, 27 immagini, un’atleta per ogni Paese membro, per raccontare una storia che va oltre i risultati agonistici ma evoca temi come il pregiudizio, l’uguaglianza, il diritto, la dignità, l’educazione e il professionismo.

All’inaugurazione parteciperanno la promotrice dell’iniziativa l’ex c.t. della Nazionale, Carolina Morace, europarlamentare del Movimento 5 Stelle. L’esposizione è stata presentata, per la prima volta, lo scorso dicembre al Parlamento europeo a Bruxelles alla presenza del presidente del Movimento 5 Stelle Giuseppe Conte. La selezione delle immagini narra donne di epoche differenti, impegnate in discipline diverse. Ci sono mamme, atlete con disabilità che hanno vinto medaglie olimpiche prima dell’avvento delle Paralimpiadi, rappresentanti Lgbtqia+. A rappresentare l’Italia un’immagine di Federica Pellegrini, ex pluri campionessa di nuoto, oggi membro del CIO.

“Dopo la prima esposizione a Bruxelles ho ricevuto tante richieste per portare la mostra anche in Italia”, dice l’onorevole Morace, “sono felice di questa prima tappa nel Lazio e voglio ringraziare tutti i rappresentanti del Movimento 5 Stelle del territorio che si sono impegnati per organizzare l’iniziativa. Se la parità tra donne e uomini è un principio fondamentale dell’Unione europea, nello sport è un traguardo lontano da raggiungere. Lo è a tanti livelli, dall’accesso alla pratica sportiva a quello dei corsi di formazione post carriera, dal gender pay gap alla visibilità mediatica. Lo sport non va considerato come un’attività accessoria quanto un elemento fondamentale nella vita delle persone, indipendentemente dal genere e dall’età”.

“Siamo onorati della presenza a Latina della nostra europarlamentare Carolina Morace, personalità di riferimento per lo sport, l’inclusione, i diritti delle donne e i diritti civili, recentemente premiata ai FootbALL Awards 2025 per il suo impegno civile e politico a livello europeo – dichiara la consigliera comunale Maria Grazia Ciolfi – è la prima volta che la mostra arriva nel Lazio e lo fa proprio nella nostra città, testimoniando come Latina sia al centro di un dibattito europeo sullo sport, come strumento di inclusione e parità di genere”.

Gli orari della mostra (ingresso gratuito): sabato 17 maggio 2025, dalle ore 17.30 alle ore 20; domenica 18 maggio 2025 dalle ore 10.30 alle ore 18.30.