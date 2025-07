Cori, Porta Signina vince l’edizione 2025 del Palio di Sant’Oliva

CORI – Porta Signina vince il Palio di Sant’Oliva. Una sfida all’ultimo anello che si è disputata sabato sera a Cori e che ha visto la vittoria dei gialloverdi di Porta Signina. A metà gara, l’equilibrio era assoluto: tutti e tre i rioni con 3 anelli ciascuno. Dopo quattro tesissime carriere, Porta Signina e Porta Ninfina chiudevano in perfetta parità a quota 7, mentre Porta Romana si fermava a 4. Due sessioni di spareggi infuocati hanno poi deciso le sorti del Palio di Sant’Oliva: 11 a 10 il risultato finale, con Porta Signina che trionfa e fa suo il Palio realizzato dall’artista Alberto Serarcangeli.

La classifica finale restituisce Porta Signina a 11 anelli (7 + 4 spareggi), Porta Ninfina 10 anelli (7 + 3 spareggi) e Porta Romana 4 anelli.

I grandi protagonisti di questa emozionante serata sono stati Emanuele Carpineti (2 anelli), Oreste Agnoni (2 anelli + 2 spareggi), Massimiliano Lutero (3 anelli + 2 SPAREGGI) per Porta Signina; Giovanni Martufi (4 anelli + 2 spareggi) e Pino Cappelletti (3 anelli + 1 spareggio) per Porta Ninfina; Roberto Marchioni (3 anelli) e Matteo Sangiorgi (1 anello) per Porta Romana.

Prima della disputa del torneo, ovviamente, il corteo in abiti rinascimentali ha percorso il centro storico della città, partendo da piazza Signina e arrivando fino all’arena, allestita allo stadio comunale ‘Romolo Palombelli’-Stoza e gremita da 2.500 presenze, in cui si è disputata l’antica contesa, immersa nella suggestiva coreografia notturna.

“Complimenti ai vincitori – commenta il sindaco Mauro De Lillis – e una menzione speciale ai cavalieri Giovanni Martufi e Massimiliano Lutero per la loro straordinaria prestazione. Un’edizione particolarmente combattuta del Palio di Sant’Oliva, una serata incredibile. Questo è il Carosello Storico dei Rioni di Cori, storia ed emozioni. Grazie a chi lo rende possibile ogni anno”. “Una serata magica e suggestiva nel campo di gara di Stoza ha suggellato un’edizione veramente felice del nostro Carosello Storico, che vive nel popolo di Cori e, soprattutto, tra i tanti giovani e giovanissimi, protagonisti di questo evento popolare unico”, le parole di Maria Teresa Luciani, presidente dell’Ente Carosello Storico.