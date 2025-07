Il Galà Spettacolo chiude un mese di sport con eleganza e coordinazione

LATINA – “Non potevo sognare chiusura migliore”: Sono state le parole del Sindaco di Latina presente ieri sera nella BIP Arena, al Galà Spettacolo, che con una bellissima serata segnata dalla danza e dalla ginnastica ha chiuso un mese straordinario per lo sport e per la città di Latina. L’evento, fortemente voluto da Opes è stato organizzato in collaborazione l’asd “Gli Amici del Basket”. Tredici sono state le scuole, affiliate Opes che si sono esibite in Piazza del Popolo regalando uno splendido ed elegante sabato sera. Presenti, il Sindaco di Latina Matilde Celentano, l’Assessore allo Sport del Comune di Latina Andrea Chiarato, Il presidente di Opes Latina Com. Prov Daniele Valerio e Il Delegato ai Grandi Eventi del Comune di Latina Alessandro Marfisi e Massimo Passamonti, Presidente dell’Asd Amici del Basket.