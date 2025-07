Giovani e impresa: siglato protocollo tra Confesercenti Latina e Latina Formazione Lavoro

Promuovere la cultura imprenditoriale tra i giovani e accompagnarli nei percorsi di autoimprenditorialità: è questo l’obiettivo del protocollo d’intesa firmato da Confesercenti provinciale di Latina e dall’Agenzia “Latina Formazione Lavoro”. L’accordo, rivolto agli studenti del centro di formazione pontino, prevede una serie di iniziative concrete, tra cui attività di orientamento, percorsi formativi e momenti di tutoraggio personalizzato. L’intesa punta a offrire ai giovani strumenti utili per trasformare un’idea in un’impresa, anche attraverso un approfondimento dedicato ai finanziamenti disponibili, come il microcredito. A firmare il protocollo sono stati l’Amministratore Unico di Latina Formazione Lavoro, Diego Cianchetti, e il Vicepresidente provinciale di Confesercenti, Massimo Ceccarini. Presenti anche l’Assessore comunale alla Formazione, Francesca Tesone, il Coordinatore provinciale di Confesercenti Ivan Simeone, il delegato dei Giovani Imprenditori Matteo Tulli e l’imprenditore Silvano Moretto. «Questa collaborazione è strategica per sostenere i nostri ragazzi nel percorso verso l’autonomia professionale» ha spiegato Diego Cianchetti. Sulla stessa linea Ivan Simeone, secondo cui «un’adeguata formazione e un corretto supporto possono fare la differenza nel passaggio dall’idea all’impresa».