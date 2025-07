Su Corso della Repubblica a Latina distribuiti pomodori con i nomi delle vittime del caporalato

A Latina, Libera e Flai Cgil si sono mobilitati in una azione di denuncia contro il caporalato e lo sfruttamento lavorativo. Venerdì ragazze e ragazzi provenienti da tutta Italia che stanno partecipando al campo di volontariato di Libera, sul corso Repubblica hanno distribuito simbolicamente cassette di pomodori ai cittadini e alle cittadine : ad ogni pomodoro era legato il nome di una vittima del caporalato nelle campagne italiane, per ricordare le storie di sfruttamento dietro un cibo comunemente consumato sulle nostre tavole. Non poteva mancare il nome di Satnam Singh, il lavoratore indiano che venne mutilato nei campi di Borgo Santa Maria, e che morì il 19 giugno 2024. Alle prime luci dell’alba hanno incontrato lavoratrici e lavoratori che si recavano sui campi, portando bottigliette di acqua, gilet catarifrangenti e volantini informativi e che invitano a rivolgersi ai centri del sindacato.

Libera Lazio e Flai Cgil Roma e Lazio i chiedono con forza: un impegno concreto da parte delle istituzioni per contrastare il caporalato: il rafforzamento delle ispezioni nei campi e sanzioni contro chi alimenta questo sistema di violenze e sfruttamento; l’abrogazione di norme che criminalizzano le persone migranti e favoriscono indirettamente il caporalato e le mafie a partire dalla legge Bossi Fini. Vanno creati canali di migrazione legali e sicuri. Percorsi chiari e trasparenti che prevengano l’illegalità e lo sfruttamento. Superando la logica dei decreti flussi che si stanno rivelando un grande fallimento. “Non possiamo restare indifferenti. È tempo di scegliere da che parte stare: dalla parte della giustizia, del lavoro libero e dignitoso, dei diritti per tutte e tutti.”