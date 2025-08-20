Cisterna verso il rifacimento dei campi sportivi dell’I.C. “A. Volpi”

Nuovi investimenti in arrivo per l’impiantistica sportiva scolastica. La Giunta comunale di Cisterna di Latina ha approvato la candidatura per l’assegnazione di un contributo regionale da 500mila euro destinato ai lavori di adeguamento e sistemazione dei campi sportivi esterni dell’Istituto Comprensivo “Alfredo Volpi”.

L’intervento rientra nell’avviso pubblico relativo al “Programma straordinario regionale di investimenti pubblici” per il triennio 2025-2027 e sarà finanziato al 100% dalla Regione Lazio. La decisione è stata assunta a seguito della rimodulazione del programma triennale delle opere pubbliche comunali per consentire l’inoltro della richiesta di contributo.

Il progetto – redatto dal Settore 3 del Comune – prevede il rifacimento completo della pista di atletica, delle aree per salto in lungo, calcetto, basket e pallavolo, con la rimozione delle pavimentazioni esistenti e l’installazione di nuove superfici sportive, recinzioni, attrezzature e segnaletica regolamentare, oltre alla realizzazione di piastre per le panchine degli atleti.

«Con questa candidatura – spiegano il sindaco Valentino Mantini e l’assessore ai Lavori pubblici Andrea Santilli – confermiamo la volontà di migliorare le strutture sportive scolastiche, garantendo agli studenti del “Volpi” ambienti sempre più sicuri, moderni e funzionali».