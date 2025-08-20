Premio “Diamond” all’Ospedale Goretti per il trattamento dell’ictus ischemico

L’Ospedale Santa Maria Goretti di Latina riceve il prestigioso premio “Diamond” per l’eccellenza nel trattamento dell’ictus ischemico. Il riconoscimento, sottolinea il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca, «non è solo un traguardo tecnico: dietro ogni premio ci sono persone, storie e vite salvate».

Rocca evidenzia l’impegno quotidiano di medici, infermieri e operatori sanitari, sottolineando che Latina è già un punto di riferimento nazionale per la cura dell’infarto. Con l’imminente attivazione della cardiochirurgia, la città rafforzerà ulteriormente la sua capacità di rispondere alle emergenze tempo-dipendenti, garantendo interventi rapidi e competenti.

«Grazie a chi lavora senza sosta – scrive Rocca su Facebook – per trasformare la sanità in sicurezza, speranza e futuro per i pazienti e le loro famiglie».