Cori, revocato l’incarico al dipendente dello staff del sindaco dopo la querela del presidente del Consiglio di Bassiano

Il Comune di Cori ha revocato l’incarico al dipendente assunto ex art. 90 Tuel nello staff del sindaco Mauro De Lillis, coinvolto in una vicenda che lo vedrebbe protagonista di presunte aggressioni verbali ai danni del presidente del Consiglio comunale di Bassiano, Jerry Cantali.

L’episodio risalirebbe a sabato scorso ed è ora al vaglio della Polizia di Stato, a seguito della querela presentata da Cantali presso la Questura di Latina. Il collaboratore, entrato da pochi mesi nello staff del sindaco di Cori dopo una precedente esperienza al Comune di Bassiano, è stato immediatamente sollevato dall’incarico fiduciario.

La richiesta di revoca era arrivata dai consiglieri d’opposizione Germana Silvi, Aristide Proietti ed Evaristo Silvi, che avevano bollato l’accaduto come “gravissimo” e incompatibile con il ruolo. Nel breve comunicato diffuso sui social, l’amministrazione comunale di Cori ha spiegato di aver agito «in attesa di chiarimenti sulla vicenda, attualmente da condannare».

(Nota per il lettore: i dipendenti assunti ex art. 90 del Tuel sono lavoratori a tempo determinato legati direttamente al sindaco o alla giunta per funzioni di supporto politico-amministrativo, privi di ruoli gestionali propri della macchina burocratica.)