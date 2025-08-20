Incendio di montagna tra Terracina e Fondi, Vigili del Fuoco in azione

Un incendio di vaste proporzioni è divampato nella tarda mattinata di oggi sul promontorio che costeggia via Appia, tra Terracina e Fondi, alle spalle del Tempio di Giove. Le fiamme si sono propagate rapidamente, mettendo a rischio abitazioni e campeggi, arrivando anche a minacciare la struttura che ospita il noto ristorante La Librata. La zona è tristemente nota per essere soggetta a incendi frequenti, tanto che quotidianamente si osservano in azione i canadair per contrastare tali fenomeni. Sul posto l’intervento di un elicottero dei vigili del fuoco per domare il rogo.