West Nile, nuova disinfestazione a Cisterna nella notte tra il 21 e il 22 agosto

Prosegue l’attività di prevenzione contro il virus West Nile nel territorio comunale di Cisterna di Latina. Un ulteriore intervento di disinfestazione adulticida contro le zanzare sarà effettuato nella notte tra giovedì 21 e venerdì 22 agosto, dalle ore 23:00 alle 04:00, in diverse aree della città.
Le zone interessate dal trattamento saranno: area interna del cimitero, Castel Ginnetti, Franceschetti, stazione ferroviaria, area naturale di Filetto, via Bernini, via Machiavelli, quartiere San Valentino, via Nettuno, via Fermi e Residenza del Gallo, via Giovanni XXIII.
L’amministrazione invita i residenti a non lasciare all’esterno delle abitazioni sostanze alimentari o indumenti, a chiudere porte e finestre, rimuovere eventuali giochi nei giardini e prestare attenzione agli animali con abbeveratoi o ricoveri all’aperto.