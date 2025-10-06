“Appia Regina Viarum – Provincia di Latina” debutta al TTG di Rimini

Sarà presentato ufficialmente mercoledì 8 ottobre, nello stand della Regione Lazio al TTG Travel Experience di Rimini, il brand “Appia Regina Viarum – Provincia di Latina”, progetto di promozione territoriale che riunisce per la prima volta i 13 Comuni pontini attraversati dal tratto locale della Via Appia, riconosciuto Patrimonio dell’Umanità UNESCO.

L’iniziativa punta a pianificare e coordinare lo sviluppo turistico del tratto pontino dell’antica consolare romana, da Cisterna a Minturno, uno dei segmenti meglio conservati dell’intero percorso che da Roma conduceva a Brindisi. È il primo passo di una strategia integrata per valorizzare il patrimonio archeologico, paesaggistico, culturale ed enogastronomico, promuovendo un modello di turismo lento e sostenibile.

Coordinato dalla Provincia di Latina con il coinvolgimento di enti, operatori, associazioni, del Ministero della Cultura e della Direzione Musei Lazio, il progetto rappresenta un esempio di cooperazione istituzionale e territoriale.

«La Via Appia è un simbolo della storia e della cultura mediterranea – ha dichiarato il presidente della Provincia, Gerardo Stefanelli –. Il nostro obiettivo non è solo tutelare questo tratto straordinario, ma trasformarlo in una risorsa capace di generare valore per le comunità, le imprese e un turismo che cerca esperienze autentiche. Il brand Appia Regina Viarum rappresenta un’identità condivisa e una concreta opportunità di sviluppo per l’intera provincia».

All’interno dello stand regionale, lo spazio dedicato alla Provincia di Latina offrirà un’anteprima dei contenuti che saranno poi presentati anche alla XXVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum, in programma dal 30 ottobre al 2 novembre. L’allestimento, evocativo del tratto pontino dell’Appia, sarà dominato da un grande basolato romano e da una linea rossa simbolica che unisce idealmente i 13 Comuni. Due monitor trasmetteranno un video immersivo lungo il percorso e il filmato promozionale del progetto.

Lo stand sarà diviso in tre aree: uno spazio istituzionale, un’area commerciale con 40 operatori locali e una sezione dedicata alle degustazioni delle eccellenze enogastronomiche del territorio, curate dagli studenti dell’Istituto Alberghiero San Benedetto di Latina.

Intanto sono già attivi i canali social ufficiali del brand (facebook.com/appialatina e instagram.com/appialatina), che accompagneranno il progetto con contenuti visivi, itinerari e aggiornamenti sulle iniziative future.

«Siamo solo all’inizio di un percorso che proseguirà fino al 2026 con eventi, cammini, mostre e campagne educative – ha aggiunto Stefanelli –. È un modello che funziona perché nasce da una visione comune e valorizza ciò che rende unico il nostro territorio: la sua storia millenaria e la capacità di rigenerarsi».

La Provincia di Latina, che ha partecipato attivamente al processo per il riconoscimento UNESCO della Via Appia, oggi punta a trasformare questo patrimonio in una leva concreta per un turismo innovativo, accessibile e rispettoso dell’identità dei luoghi.