Nova Days trasforma Latina nella capitale dell’innovazione e dell’imprenditoria

Dal 13 al 25 ottobre Latina ospiterà Nova Days, un evento diffuso ideato da Factory M che per dodici giorni accenderà il dibattito su innovazione, impresa e futuro del lavoro. Un’iniziativa che va oltre il semplice calendario di incontri, con l’obiettivo di creare una vera e propria cultura dell’innovazione anche fuori dai grandi centri metropolitani, valorizzando il potenziale del territorio pontino e offrendo occasioni di crescita e confronto concreto.

Il programma prevede dieci appuntamenti gratuiti distribuiti in diversi luoghi simbolo della città, dagli spazi istituzionali alle aule formative. I temi spaziano dall’intelligenza artificiale all’imprenditoria digitale, dalla gestione del tempo e delle risorse alle strategie per competere in mercati sempre più complessi.

Il momento clou sarà l’evento conclusivo di sabato 25 ottobre a Palazzo M, con due ospiti di rilievo nazionale: l’ultramaratoneta Roberto Zanda, che racconterà la sua straordinaria storia di resilienza e rinascita dopo un drammatico incidente in Canada, e Luigi Mazzola, ex capo ingegnere della Ferrari Formula 1, che terrà un intervento formativo sulla gestione dei team e sulla valorizzazione dei talenti.

Saranno oltre duecento gli imprenditori attesi, per un’occasione di networking, ispirazione e crescita condivisa. «Nova Days vuole essere una piattaforma di visione e sviluppo – spiega Riccardo Angelo Colabattista, CEO di Factory M e ideatore dell’evento –. Crediamo che innovazione e ispirazione non siano privilegio delle grandi città. Latina ha tutte le carte in regola per diventare protagonista di un cambiamento che parte dal territorio e guarda al mondo».

La partecipazione è gratuita e aperta a imprenditori, studenti, professionisti e cittadini curiosi di scoprire come la tecnologia e le idee possano migliorare la vita personale e professionale.