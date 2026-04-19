APPUNTAMENTI
Conclusa la prima edizione delle “Giornate Internazionali di Studi Formiani”.
Si è conclusa con grande partecipazione e apprezzamento la prima edizione delle “Giornate Internazionali di Studi Formiani”, un appuntamento che ha portato a Formia studiosi, istituzioni e mondo della scuola per una giornata di alto profilo scientifico dedicata alla storia dell’architettura.
Al centro del dibattito, i monumenti di età augustea, il loro rapporto con il De Architectura di Vitruvio e l’evoluzione dell’iconografia del territorio nel corso dei secoli.
L’iniziativa si inserisce nel quadro del Festival Vitruviano
Di altissimo livello il parterre dei relatori, provenienti da prestigiose istituzioni accademiche nazionali e internazionali
A suggellare il successo dell’iniziativa, nella serata di giovedì l’Amministrazione comunale guidata dal Sindaco Gianluca Taddeo ha voluto rendere omaggio ai relatori con un riconoscimento simbolico ma fortemente identitario.
Presso l’Istituto Alberghiero “IPSEOA Angelo Celletti”, gli studiosi sono stati premiati con una suggestiva ceramica artistica realizzata dalla bottega “La Meridiana”, raffigurante il suggestivo Porticciolo di Caposele, uno dei luoghi più rappresentativi della città.
APPUNTAMENTI
Pedagnalonga, ultimi giorni per iscriversi alle due corse podistiche. Gli atleti avranno tempo fino a martedì 21
Si avvicina la chiusura delle iscrizioni alla Pedagnalonga Half Marathon prevista il 26 aprile: c’è tempo fino a martedì 21 aprile per riservare il proprio pettorale e partecipare alla corsa di 21 km tra i poderi dell’Agro Pontino. Per questa edizione è possibile partecipare anche alla gara competitiva breve di 13 km, ampliando così l’offerta per gli atleti e permettendo di vivere l’esperienza della Pedagnalonga anche su una distanza più breve. Come ogni anno per gli atleti che corrono ci sarà la medaglia in metallo coniata appositamente per l’edizione numero 52 e per questa edizione verrà estesa anche agli arrivati della corsa podistica di 13 km.
Il percorso, completamente pianeggiante e immerso nel verde, rappresenta uno degli elementi distintivi della manifestazione, capace di coniugare aspetto agonistico e valorizzazione del territorio.
Se per la Passeggiata enogastronomica anche quest’anno i tagliandi sono già sold-out da tempo, e non sarà possibile partecipare senza iscrizione, restano solo pochi giorni per partecipare alle gare podistiche.
Per gli atleti interessati, tutti i dettagli su iscrizioni, regolamento e modalità di partecipazione sono disponibili nella sezione dedicata del sito ufficiale della Pedagnalonga.
La Pedagnalonga verrà presentata ufficialmente martedì prossimo, 21 aprile, alle ore 12:00, presso la Sala Giunta del Comune di Terracina alla presenza delle autorità.
APPUNTAMENTI
Randonnée Agro Pontino: sport e memoria nel segno di Fabrizio Di Somma
Torna la 3ª Randonnée dell’Agro Pontino, organizzata dall’Osservatorio per lo Sport e il Turismo Sportivo della provincia Latina; un appuntamento ormai consolidato per gli appassionati di ciclismo endurance, che attraverserà il territorio tra mare, storia e salite per un percorso di circa 200 chilometri e 1900 metri di dislivello. Non è una gara, ma una prova di resistenza e autonomia in cui a vincere sono tutti coloro che riescono a portarla a termine nel rispetto dei tempi previsti. Oggi pomeriggio a partire dalle ore 16:30 presso il Caffè Poeta, la giornata proseguirà con un momento particolarmente significativo: il Memorial dedicato a Fabrizio Di Somma, a un anno dalla sua scomparsa.Figura di riferimento nel panorama ciclistico e paralimpico, Di Somma ha attraversato lo sport in molteplici ruoli – atleta, guida nel tandem, allenatore e formatore – distinguendosi per il suo impegno umano oltre che sportivo. Il suo percorso, segnato dalla capacità di trasformare il limite in occasione di crescita, resta oggi un punto di riferimento per l’intero movimento. Il Memorial sarà anche occasione per tornare sul libro “Quando il limite diventa orizzonte”, di Elisa Averna, già presentato nei mesi scorsi e dedicato alla sua storia personale e sportiva. Attraverso letture, immagini e testimonianze, l’incontro offrirà un racconto capace di restituire il profilo di un uomo che ha fatto dello sport uno strumento di inclusione, responsabilità e visione.
APPUNTAMENTI
Per la prima volta a Latina arriva “Mr. Nobody against Putin – Il film contro tutte le guerre”. Proiezione al Corso
LATINA – Arriva per la prima volta in sala a Latina “Mr. Nobody against Putin – Il film contro tutte le guerre”, il documentario Premio Oscar 2026, diretto da David Borenstein e Pavel Talankin, la testimonianza di un insegnante in una scuola durante la guerra, reportage “segreto” di come il potere vorrebbe riscrivere l’educazione. Primo appuntamento al Cinema Corso martedì 21 aprile alle ore 21: il docufilm sarà introdotto e accompagnato in sala dai registi Davide Crudetti (di ZaLab) e Renato Chiocca.
Dopo la partecipazione a festival internazionali, ora il film arriva finalmente in Italia distribuito da ZaLab, in oltre 100 proiezioni in più di 30 città italiane.
Pavel Talankin, per tutti Pasha, è l’insegnante molto amato della scuola di una piccola città russa: ironico, vicino ai suoi studenti, trasforma il suo ufficio in un piccolo spazio di libertà e ascolto. Ma quando la Russia invade l’Ucraina cambia il corso della vita quotidiana, anche la scuola si trasforma: le lezioni si riempiono di retorica patriottica, nascono gruppi giovanili militarizzati e l’educazione diventa uno strumento di propaganda. Costretto, come videomaker dell’istituto, a documentare le attività ufficiali, Pasha decide di usare la videocamera per raccontare ciò che accade davvero intorno a lui. Filma dall’interno la progressiva normalizzazione della guerra, il peso del consenso e il coinvolgimento crescente dei più giovani. Quella che nasce come una testimonianza privata si trasforma in un gesto di resistenza silenziosa e quotidiana, fino a costringerlo a una scelta radicale: lasciare il proprio Paese per portare quelle immagini al mondo.
Fino a poco tempo fa, Pasha Talankin (33 anni) era insegnante e organizzatore alla Scuola Primaria n.1 di Karabash, una città di circa 10.000 abitanti nell’Oblast di Chelyabinsk, in Russia, con il ruolo di videomaker della scuola, insegnando ai bambini riprese e montaggio video. Nella primavera del 2022 ha contattato David Borenstein condividendo le riprese della scuola per documentare la rapida militarizzazione che stava avvenendo nelle istituzioni educative russe. Pavel ha filmato il progetto per due anni, fino all’estate del 2024, quando ha lasciato la Russia. Attualmente vive in Europa.
David Borenstein è un filmmaker con base a Copenhagen. I suoi film, pluripremiati, includono Can’t Feel Nothing (CPH:DOX 2024), Love Factory (NYTimes 2021) e Dream Empire (IDFA 2016). Oltre ai suoi lungometraggi, David ha prodotto e diretto programmi televisivi per numerosi broadcaster internazionali, ricevendo riconoscimenti paragonabili al Premio Pulitzer nel settore broadcast.
Il docufilm ha partecipato ai principali festival internazionali e ottenuto riconoscimenti del cinema documentario — il World Cinema Documentary Special Jury Award al Sundance Film Festival, il premio come Miglior Documentario ai BAFTA Film Awards e l’Oscar Academy Awards come Miglior Documentario. In Italia, era stato presentato in anteprima italiana al Biografilm Festival nel giugno 2025, all’interno di Nuovo Cinema Coraggioso, il progetto ideato da ZaLab che porta il cinema nelle scuole, in un incontro che aveva coinvolto studenti e studentesse in dialogo con gli autori.
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