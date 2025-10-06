A Latina la Settimana della Protezione Civile aperta dalla prefetta Ciaramella: “Un’occasione per riflettere con tutti gli operatori”

LATINA – Si è aperta con un convegno organizzato dalla Prefettura di Latina presso la Sala Conferenze della Facoltà di Economia del Polo Pontino della Sapienza Università di Roma, dal titolo “Prevenzione del rischio e buone pratiche di protezione civile”, la Settimana Nazionale della Protezione Civile che si svilupperà con una serie di appuntamenti in programma fino al 12 ottobre.

Un incontro tecnico-formativo quello di stamattina, aperto al pubblico, dedicato all’analisi delle strategie di sicurezza e alla gestione del territorio, voluto dalla prefetta di Latina Vittoria Ciaramella per rimarcare l’importante ruolo dell’intero sistema di protezione civile sul territorio.

Presente all’incontro il direttore della Direzione regionale Emergenza, Protezione Civile e NUE 112 del Lazio, Massimo La Pietra: “La protezione civile è un sistema e non va confusa con me o con i volontari – ha sottolineato – . Momenti come questo sono utili a richiamare l’attenzione di sindaci e cittadini perché anche loro fanno parte del sistema e devono collaborare nella prevenzione degli eventi”, ha spiegato.

Ha ringraziato tutti i volontari di protezione civile del Lazio che hanno operato in occasione di eventi e emergenze, l’assessore regionale Pasquale Ciacciarelli che ha illustrato alcune novità e ricolto un appello: “Vogliamo che i cittadini del Lazio si avvicinino a questo modo”

“La Protezione Civile rappresenta uno dei valori più alti della nostra comunità – dichiara il Sindaco di Latina Matilde Celentano –. Questa settimana di eventi è un’occasione per conoscere da vicino il lavoro straordinario di donne e uomini che ogni giorno garantiscono la sicurezza del territorio e dei cittadini. L’iniziativa è organizzata dal Comune di Latina – Servizio di Protezione Civile, con la collaborazione della Prefettura di Latina e il patrocinio di enti e istituzioni del territorio”.

Gli eventi in programma sono stati illustrati dall’assessore alla protezione civile del Comune di Latina Gianluca Di Cocco: “La settimana dedicata alla Protezione Civile – affermaDi Cocco – rappresenta un momento importante di incontro tra istituzioni, volontari e cittadini. Vogliamo diffondere la cultura della prevenzione e della sicurezza, valorizzando il lavoro quotidiano dei nostri operatori e delle associazioni che, con professionalità e spirito di servizio, garantiscono supporto alla comunità in ogni situazione di emergenza. È anche un’occasione per coinvolgere i più giovani, perché comprendano l’importanza del volontariato e della partecipazione attiva nella tutela del territorio”.

IL PROGRAMMA – Mercoledì 8 ottobre, nell’aula Consiliare del Comune di Latina, si terrà un tavolo tecnico formativo sul tema “Il sistema di protezione civile in Italia, i rischi del territorio pontino e la pianificazione dell’emergenza”, dalle ore 9.30 alle 13.00. Da venerdì 10 a domenica 12 ottobre, Piazza del Popolo ospiterà il grande Villaggio dell’Emergenza, con mostre, dimostrazioni e attività interattive dedicate a grandi e piccoli. L’inaugurazione ufficiale, con il taglio del nastro, è prevista venerdì 10 ottobre alle ore 10.00, alla presenza delle autorità civili e militari.

Nel Villaggio sarà possibile visitare la Sala Operativa Mobile del Comune di Latina, esplorare la Mostra dei Giganti, con i mezzi e le attrezzature tecnologiche della Protezione Civile, partecipare a dimostrazioni interattive e laboratori didattici per bambini e adulti, scoprire da vicino la ricostruzione di un vero campo d’emergenza.