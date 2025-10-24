Aprilia, atti persecutori e aggressione: arrestato dai Carabinieri

I Carabinieri della Stazione di Campoverde hanno arrestato in flagranza di reato un uomo di 44 anni, residente a Nettuno e già noto alle forze dell’ordine, con l’accusa di atti persecutori, resistenza e lesioni a Pubblico Ufficiale. L’intervento è scattato nella mattinata di ieri, dopo una chiamata al 112. Una donna, rientrando nella propria abitazione ad Aprilia, aveva trovato l’ex compagno all’interno della casa, addormentato sul divano, nonostante gli avesse più volte intimato di non tornare. Giunti sul posto, i militari hanno invitato l’uomo a lasciare l’appartamento, ma quest’ultimo ha reagito con violenza, colpendo i Carabinieri con calci e pugni. Dopo una colluttazione, l’uomo è stato immobilizzato e arrestato. A causa delle lesioni riportate, i militari hanno dovuto ricorrere alle cure mediche presso il pronto soccorso di Aprilia. Durante le operazioni di rito in caserma, l’arrestato ha accusato un malore ed è stato trasportato all’ospedale di Aprilia, dove si trova attualmente ricoverato e piantonato dai Carabinieri in attesa della convalida dell’arresto, prevista per la giornata di domani con rito direttissimo.