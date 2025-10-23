Latina: la Polizia di Stato accompagna e rimpatria due cittadini irregolari

LATINA – La Polizia di Stato di Latina ha rimpatriato due cittadini stranieri irregolarmente presenti sul territorio nazionale. Il primo soggetto è un cittadino marocchino, classe 1984, entrato illegalmente in Italia nel 2009 e già destinatario di diversi provvedimenti di espulsione. L’uomo, infatti, nel corso degli anni era stato più volte rintracciato ed espulso, con l’ordine di lasciare il territorio nazionale. Ieri è stato accompagnato alla frontiera e rientrato a Casablanca. Il secondo soggetto è un cittadino tunisino, anch’egli irregolare e già destinatario di tre provvedimenti di espulsione. L’uomo, con diversi precedenti penali per spaccio di sostanze stupefacenti, aveva presentato richiesta di protezione internazionale, poi respinta.

Grazie all’attività congiunta dell’Ufficio Immigrazione e del Commissariato di Cisterna di Latina, è stato rintracciato e accompagnato presso il Centro per i Rimpatri di Ponte Galeria (Roma), dove saranno completate le procedure per il rimpatrio effettivo nel Paese d’origine.