Ragazzo aggredito alle autolinee di Latina con lo spray urticante

LATINA – Aggredito da un gruppo di ragazzi con uno spray urticante. E’ successo alle autolinee di Latina, nel primo pomeriggio di ieri giovedì 23 Ottobre. La vittima, un ragazzo di 16 anni, è stata prima accerchiata e poi aggredita da dei coetanei, che dopo averlo aggredito con lo spray sono subito scappati. Dopo l’aggressione, il ragazzo si è visto costretto a ricorrere alle cure del 118. Nel frattempo, indagano i Carabinieri.

Sull’episodio è intervenuto il Consigliere comunale Vincenzo Valletta, Capogruppo della Lega, esprimendo profonda preoccupazione per la situazione di crescente insicurezza che interessa l’area del terminal del trasporto pubblico locale. “Quanto accaduto – dichiara Valletta – conferma la necessità di un intervento deciso e strutturato da parte dell’Amministrazione comunale. La stazione degli autobus rappresenta un punto nevralgico della città, frequentato quotidianamente da studenti e lavoratori. È indispensabile garantire condizioni di sicurezza e decoro adeguate, al fine di prevenire episodi di violenza e degrado.” Il Capogruppo Valletta rivolge un appello al Sindaco e agli uffici competenti affinché si attivino per l’istituzione di un presidio fisso della Polizia Locale nella zona del terminal, almeno nelle fasce orarie di maggiore affluenza. Tale misura, sottolinea, “costituirebbe un importante deterrente e contribuirebbe a restituire ai cittadini la percezione di sicurezza oggi gravemente compromessa.” Contestualmente, Valletta invita l’Amministrazione a valutare l’installazione di un sistema di videosorveglianza a supporto dell’attività di controllo e ad avviare una pulizia straordinaria degli spazi comuni, in modo da restituire decoro e dignità a un’area strategica per la mobilità urbana. “Inoltre – aggiunge Valletta – chiedo alla consigliera Baccini, presidente della Commissione consiliare competente in Politiche per la Sicurezza, di convocare al più presto la Commissione per affrontare con urgenza la questione e valutare insieme le iniziative più opportune da porre in essere a tutela della sicurezza dei cittadini e dei nostri giovani.” “La tutela dei ragazzi, la sicurezza e il decoro degli spazi pubblici – conclude Valletta – devono rappresentare una priorità assoluta per l’Amministrazione comunale. È necessario agire con tempestività e concretezza, mettendo in campo tutte le azioni utili a garantire la tranquillità e il benessere della collettività.”