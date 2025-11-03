ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

rigenerazione urbana

Latina, al via la riqualificazione del parcheggio di via Neghelli

Intervento da oltre 700mila euro per contrastare il caldo e migliorare la gestione delle acque

Prosegue la strategia di rigenerazione urbana del Comune di Latina nell’ambito del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027. Tra gli interventi previsti dalla strategia “Latina Resiliente” rientra la riqualificazione del parcheggio di via Neghelli, finanziata con un importo di 712.218,88 euro.

Il progetto, approvato con Determinazione n. 2214 del 17 settembre 2025, punta a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e a migliorare la gestione delle acque meteoriche. È previsto il rifacimento della pavimentazione per circa 2.400 metri quadrati, con l’utilizzo di materiali riflettenti a basso assorbimento di calore e soluzioni che garantiscono la permeabilità del suolo.

L’intervento comprende anche la realizzazione di vasche per la raccolta delle acque piovane non assorbite dal terreno, che saranno poi utilizzate per irrigare le aree verdi del parcheggio, già oggetto di un precedente intervento di riqualificazione. L’obiettivo è ridurre il surriscaldamento urbano, favorire la ricarica della falda e migliorare il deflusso delle acque, contribuendo così alla sostenibilità ambientale e alla qualità degli spazi pubblici cittadini.

Clicca per commentare

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Quotidiano Online di Latina

Radio Immagine Uno S.r.l. p.iva 02064050590

Testata Registrata presso il Tribunale di Latina al n. 6/2024

Concesso in Uso per la Commercializzazione a Mondo Radio S.r.l. p.iva 02690280595

Email Redazione
Novembre 2025
L M M G V S D
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930

Tutti i diritti sono riservati - Lunanotizie.it - Radio Immagine Uno S.r.l.

In Alto