Latina, al via la riqualificazione del parcheggio di via Neghelli

Prosegue la strategia di rigenerazione urbana del Comune di Latina nell’ambito del Programma Regionale FESR Lazio 2021-2027. Tra gli interventi previsti dalla strategia “Latina Resiliente” rientra la riqualificazione del parcheggio di via Neghelli, finanziata con un importo di 712.218,88 euro.

Il progetto, approvato con Determinazione n. 2214 del 17 settembre 2025, punta a mitigare gli effetti dei cambiamenti climatici e a migliorare la gestione delle acque meteoriche. È previsto il rifacimento della pavimentazione per circa 2.400 metri quadrati, con l’utilizzo di materiali riflettenti a basso assorbimento di calore e soluzioni che garantiscono la permeabilità del suolo.

L’intervento comprende anche la realizzazione di vasche per la raccolta delle acque piovane non assorbite dal terreno, che saranno poi utilizzate per irrigare le aree verdi del parcheggio, già oggetto di un precedente intervento di riqualificazione. L’obiettivo è ridurre il surriscaldamento urbano, favorire la ricarica della falda e migliorare il deflusso delle acque, contribuendo così alla sostenibilità ambientale e alla qualità degli spazi pubblici cittadini.