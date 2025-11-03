ASCOLTA RADIO LUNA ASCOLTA RADIO IMMAGINE ASCOLTA RADIO LATINA  

Priverno, rimane impantanato con l’auto mentre cercava funghi

67enne disperso, ritrovato dai Carabinieri

Attimi di apprensione nella mattinata di ieri a Priverno, in località Valle Canneto, dove un uomo di 67 anni, residente in provincia di Frosinone, era stato dato per disperso dopo essersi addentrato nella vegetazione alla ricerca di funghi. Le ricerche sono scattate dopo una segnalazione giunta al 112 nelle prime ore del mattino, che ne denunciava l’allontanamento. Sul posto si sono attivati i Carabinieri della Stazione di Priverno, con il supporto dei Vigili del Fuoco di Latina. L’uomo, che si era avventurato a bordo della propria auto in una zona particolarmente impervia e caratterizzata da tratti di strada sterrata, era rimasto impantanato senza riuscire a far ritorno. Intorno a mezzogiorno i soccorritori sono riusciti a localizzarlo e raggiungerlo. Il 67enne, fortunatamente in buone condizioni di salute, è stato assistito sul posto dai militari dell’Arma, senza necessità di interventi sanitari.

