Il Comune di Latina protagonista alla XXVII Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico di Paestum

Il Comune di Latina ha preso parte alla XXVII edizione della Borsa Mediterranea del Turismo Archeologico, che si è svolta a Paestum dal 30 ottobre al 2 novembre 2025. L’evento, riconosciuto da Unesco e UN Tourism come best practice mondiale di dialogo interculturale, rappresenta il principale appuntamento internazionale dedicato al turismo archeologico e sostenibile, con oltre 150 espositori e la partecipazione di 20 Paesi esteri.

“Latina – ha spiegato il sindaco Matilde Celentano, che detiene la delega alla Cultura – è stata presente per far conoscere il proprio patrimonio storico, archeologico e turistico, a sostegno della crescita economica e della competitività del territorio”.

Nel corso della manifestazione, la città pontina è stata rappresentata dalla dottoressa Antonia Lo Rillo, direttrice del Museo Duilio Cambellotti, intervenuta il 31 ottobre presso lo stand del Ministero della Cultura. Nell’ambito del panel “Dare voce al patrimonio culturale: storie di fruizione, valorizzazione e accessibilità nei musei e nei luoghi della cultura del Lazio pontino”, la direttrice ha illustrato la “Rete MIR dei Musei della provincia di Latina” e il progetto “Itinerari d’arte e cultura”, undici giornate di studio dedicate all’inclusione e alla partecipazione della comunità sorda, in collaborazione con l’Ente Nazionale Sordi e i musei della rete.

Il giorno successivo, il 1° novembre, la direttrice Lo Rillo ha portato i saluti del sindaco Celentano e dell’assessore al Turismo Gianluca Di Cocco presso lo stand della Provincia di Latina, ente coordinatore del progetto “Via Appia Regina Viarum patrimonio Unesco”. All’evento era presente anche la consigliera comunale Simona Mulé, presidente della commissione Attività produttive.

“Una delegazione della Rete Mir – ha aggiunto il sindaco Celentano – rappresentata dalla dottoressa Lo Rillo, dal direttore di Piana delle Orme Fosco Esposito e da Vincenzo Scozzarella, direttore del Museo della Storia della Ceramica di Sermoneta, ha presentato progetti e obiettivi da sviluppare intorno al tratto pontino della Via Appia Regina Viarum. Un’occasione importante – ha concluso il sindaco – per valorizzare la presenza dell’antica via consolare nella nostra città e nella provincia”.