Maltempo ad Anzio, chiude il plesso Saragat. Le docenti si mobilitano

Si mobilitano le docenti del plesso Saragat affinché il Comune intervenga tempestivamente al ripristino del solaio di copertura della scuola e consenta in tempi brevissimi il rientro di tutti i bambini nel proprio spazio educativo di apprendimento .

“Avevamo pronte tutte le attività disposte con il Dirigente Scolastico – scrivono le docenti – per accogliere i bambini in occasione dell’Open Day del 15 gennaio e con grande entusiasmo erano pronti laboratori interattivi per i piccoli dell’infanzia, auspicavamo di incontrarli accompagnati dai propri genitori per visitare la nostra magnifica scuola, che gode di un polmone verde di rara bellezza, poiché in altre scuole del territorio non è dato di avere al proprio interno e all’esterno ciò che offre il plesso Saragat, una pinetella nella zona retrostante lo stabile, una serra didattica dove i bambini sperimentano e giocano imparando dalla terra la successione delle stagioni, piantano, raccolgono, studiano la vita del seme, attraversando la strada utilizzano i grandi spazi verdi del campo di baseball dove trascorrono ore liete anche con lezioni di didattica oltre che di educazione motoria e tempo libero nel post mensa, per non parlare di tutte le belle manifestazioni che si organizzano a fine anno e dove ormai è appuntamento per tutta la grande famiglia del Saragat riunirsi e salutare l’anno appena trascorso augurandosi buone vacanze e incoronato i bimbi delle quinte classi che migrano verso la scuola secondaria di primo grado”

Le docenti invitano tutti coloro che si erano interessati a partecipare con i propri bambini all’open day del 15 gennaio a partecipare presso la sede centrale di via Ambrosini il 16 gennaio per scoprire le attività che offerte.