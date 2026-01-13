Giochi scolastici OPES, le finali a Cisterna: tutti i risultati

CISTERNA – Si sono conclusi i “Giochi OPES”, serie di eventi e attività sportive e ricreative organizzate dalla rete nazionale del Terzo Settore e patrocinati dal Comune di Cisterna, con un forte focus sul settore scolastico della provincia di Latina che coinvolgono studenti delle scuole secondarie di primo grado in diverse discipline sportive. Per questa sesta edizione sono stati alcuni istituti scolastici di Cisterna a ospitare, ieri, le finali di basket, calcio e dama a conclusione di una giornata di sport, entusiasmo e grande partecipazione da parte degli studenti di tutta la provincia di Latina. Per quanto riguarda le finali di calcio a 5 nelle femminili disputate presso il Palazzetto dello sport di San Valentino e riservate alle scuole secondarie di primo grado sul podio sono salite le formazioni della scuola “Garibaldi” di Fondi e della “Don Milani” di Latina. Nella finale maschile si sono aggiudicati il titolo la “Don Milani” di Latina e l’”Amante” di Fondi. Nella classifica finale di questa disciplina per le scuole secondarie di primo grado ci sono la “Da Vinci” di Latina; la “Da Vinci” di Sonnino; la “Garibaldi” di Fondi e la “Caetani” di Cisterna. Anche le finali di dama ospitate presso la scuola “Bellardini” hanno visto una grande partecipazione e un alto livello di concentrazione, correttezza e spirito sportivo da parte di tutti gli studenti coinvolti. Nella primaria maschile si sono distinti Gianmarco Libano e Gioele Bonetti, entrambi dell’istituto “Monda-Volpi”; Rocco Molinaro della “Giovanni XXIII”. Nella primaria femminile invece sono stati premiati Rachele Gentile della “Giovanni XXIII”; Emma Saviana e Charlotte De Mayuga della “Monda-Volpi”. Passando al basket, le cui finali si sono tenute presso la palestra dell’istituto “Ramadù” gentilmente concesso dalla dirigente scolastica Totaro, nella sezione primaria maschile si sono distinti la “Caetani” di Cisterna, la “Milani” di Fondi e la “Cena” di Latina. Nella sezione femminile invece premiate le squadre della “Milani” di Fondi e della “Salzano” di Latina mentre per le secondarie di primo grado maschili premiate la “Garibaldi” di Fondi e la “Da Vinci” di Latina. Alle premiazioni erano presenti l’Assessore allo sport di Cisterna Katia Capasso, il vice Presidente vicario di Opes Davide Fioriello e il Presidente di Opes Latina Daniele Valerio. «Questi giochi – sottolineano le assessore allo sport Katia Capasso e alla scuola Stefania Krilic – sono state una grande esperienza per tutti gli studenti e una dimostrazione di rispetto delle regole e spirito di squadra. Un momento di crescita e condivisione per il quale ringraziamo i dirigenti degli istituti scolastici “Monda-Volpi”, “Leone Caetani” e “Ramadù” per avere messo a disposizione le strutture che hanno ospitato il torneo».