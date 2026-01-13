Sagra della Polenta: domenica 18 gennaio 2026 Sermoneta celebra il suo piatto tipico

SERMONETA – Torna una delle tradizioni più conosciute e apprezzate di Sermoneta a livello nazionale: la polenta. Domenica 18 gennaio 2026 torna infatti la Sagra della polenta, un appuntamento sospeso tra storia e fede – fu Guglielmo Caetani nel XVI secolo a importare a Sermoneta dall’America il seme del mais – che affonda le sue radici nei secoli e che celebra ed esalta il piatto tipico invernale per eccellenza, la polenta, nel giorno più vicino a Sant’Antonio Abate, protettore degli animali domestici. La polenta allora era occasione di incontro tra pastori, oggi lo è per la comunità, portando avanti l’antica tradizione.

«Le nostre tradizioni rappresentano un valore assoluto che con orgoglio continuiamo a promuovere e tramandare. Con piacere accoglieremo a Sermoneta quanti vorranno partecipare alla Sagra della Polenta – spiega il presidente del Consiglio delegato a Cultura e turismo Pierluigi Torelli – degustare il nostro piatto tipico invernale e scoprire le eccellenze culturali e artistiche del nostro borgo. Un appuntamento che si estende anche alle borgate, con iniziative a cura dei vari comitati, anima della nostra comunità».

La Sagra si terrà come da tradizione in piazza del Popolo, nel cuore del centro storico, a cura dell’associazione Festeggiamenti organizzatrice dal 1977, e dell’amministrazione comunale di Sermoneta. Sarà riproposta l’antica ricetta del piatto tipico sermonetano: la polenta verrà preparata nei tipici paioli di rame adagiati sul fuoco a legna.

Dopo la messa nella cattedrale di Santa Maria Assunta, solenne processione con la sacra immagine di Sant’Antonio Abate accompagnata dalla Banda musicale Fabrizio Caroso. Con la benedizione della polenta e dei pani, alle 12.30, la sagra avrà ufficialmente inizio, con la distribuzione della polenta con salsiccia. Ad animare la Sagra, nel pomeriggio, gli Sbandieratori Ducato Caetani di Sermoneta. Previsto anche un servizio di navetta per il collegamento tra l’area mercato di Monticchio e il centro storico dalle ore 13 al termine della manifestazione.

«La sagra e le feste della polenta rappresentano un momento di accrescimento culturale, l’occasione di approfondimento delle tradizioni culinarie ma anche di esaltazione delle proprie tipicità storiche e folkloriche. Vi aspettiamo», conclude il sindaco di Sermoneta Giuseppina Giovannoli.

Lo stesso giorno ci sarà anche la Festa della Polenta nella borgata di Doganella di Ninfa e, a seguire, nelle altre borgate di Sermoneta: il 25 gennaio a Sermoneta Scalo, l’1 febbraio a Tufette, l’8 febbraio a Pontenuovo e il 15 febbraio a Monticchio, a cura dei comitati parrocchiali e di borgata.