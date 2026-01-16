Lutto nella Diocesi di Latina, si è spento a 91 anni Don Amedeo Passeri

LATINA – Lutto nella chiesa pontina, si è spento questa Don Amedeo Passeri, 91 anni, presbitero diocesano a riposo. Il decesso è avvenuto presso la sua abitazione di Terracina dove aveva a lungo vissuto e operato. Ne dà notizia la Diocesi.

Don Amedeo Passeri era nato il 23 agosto 1934 a Priverno. Dopo gli studi filosofici e teologici compiuti presso il seminario interdiocesano di Anagni fu ordinato presbitero il 27 giugno 1959, incardinandosi nell’allora Diocesi di Terracina, Priverno e Sezze (il nome Latina arriverà nel 1967). Il suo primo incarico fu quello di vicerettore presso il seminario minore di Sezze. Invece, la sua prima esperienza pastorale lo portò a Terracina, proprio al Ss.mo Salvatore, divenendone Vice Parroco.

Arrivò poi negli anni il primo trasferimento ma restò sempre a Terracina, come Parroco di S. Damiano (diventato poi S.S. Damiano e Cosma). Tanti gli anni poi trascorsi come Parroco del Sacratissimo Cuore di Gesù, a Borgo Sabotino, la parrocchia del lido di Latina, dove è ancora ricordato per la carità attiva con la prima mensa per i poveri in parrocchia. Nella maturità, ci fu bisogno di lui a Cisterna di Latina, dove andò come Parroco di Borgo Flora, Olmobello e parrocchie confinanti. Ormai ottantenne, salutò il “servizio attivo” e scelse di tornare a Terracina, come semplice vicario al Ss.mo Salvatore. Dove ha iniziato la sua storia di Parroco.

Il rito delle esequie, presieduto dal vescovo Mariano Crociata, sarà celebrato sabato 17 gennaio, alle ore 15.00, presso la chiesa parrocchiale del Ss.mo Salvatore di Terracina. La chiesa terracinese ha organizzato per questa sera, 16 gennaio, alle ore 20.00, una veglia di preghiera presso la chiesa dei SS. Damiano e Cosma a Terracina.