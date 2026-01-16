Apre a Latina Spazio IdeaKennedy, il Comune lancia una call ai giovani











LATINA – Il Comune di Latina ha presentato oggi ai media lo Spazio IdeaKennedy, trecento metri quadrati all’interno del Centro Commerciale Agorà, in Viale John Fitzgerald Kennedy, frutto della riqualificazione di un locale in disuso, che si candida a diventare “punto di riferimento per creatività, cultura, imprenditorialità giovanile e innovazione sociale”. Nella stessa occasione è stata lanciata una call con cui saranno selezionati 20 giovani talenti che parteciperanno a un percorso di co-design con laboratori, incontri formativi, attività esperienziali, un hackathon e un festival finale che darà loro titolo di qualificazione per il futuro bando pubblico sull’affidamento dello spazio, che prevede un contributo economico fino a 35.000 euro.

“Questo progetto rappresenta un esempio concreto di rigenerazione urbana e inclusione sociale, in cui il pubblico e il privato si uniscono per generare opportunità pensate per i giovani – sottolinea il sindaco Matilde Celentano – L’amministrazione comunale, grazie al finanziamento ottenuto e alla lungimiranza delle politiche giovanili, ha trasformato un immobile in disuso in un luogo di cambiamento e speranza per la città. Sono molto orgogliosa del risultato, che si aggiunge alle altre iniziative portate avanti dall’assessorato alle Politiche giovanili. Latina è stata scelta dall’Anci tra le cinque mete interregionali per eventi informativi e formativi destinati alle amministrazioni comunali, valorizzando così l’approccio generazionale nelle politiche pubbliche”.

“Spazio IdeaKennedy – prosegue l’assessore alle Politiche giovanili Andrea Chiarato – è un hub per l’autoimprenditorialità giovanile, ideale per coworking, eventi e iniziative che stimolino creatività e innovazione. Il bando è aperto agli under 35 fino al 22 gennaio. Per la buona riuscita del progetto, l’amministrazione si avvale della project manager dottoressa Lola Fernadez e della collaborazione di Fondazione Brodolini e Mediaquattro, per promuovere le iniziative e coinvolgere la popolazione giovanile della città”.

Per il presidente della commissione consiliare Politiche giovanili Claudio Di Matteo, Spazio IdeaKennedy rappresenta un fiore all’occhiello delle politiche giovanili del Comune di Latina. “Uno strumento – dice – in grado di fornire opportunità, frenando il fenomeno della fuga di cervelli dalla nostra città”.

Il progetto è stato promosso dall’Assessorato alle politiche giovanili del Comune di Latina con il contributo dell’ANCI e della Presidenza del Consiglio dei ministri – Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale.

Tempi strettissimi per le candidature che potranno essere presentate fino al 22 gennaio 2026 alle ore 23:59 tramite il modulo disponibile sul sito spazioideakennedy.it e anche sulla pagina istituzionale del Comune di Latina: comune.latina.it/notizie/spazio-idea-kennedy-call.