In un’azienda di Monte San Biagio trovati sette lavoratori irregolari: ditta sospesa e 45mila euro di multa

MONTE SAN BIAGIO – Proseguono nelle campagne della provincia di Latina i controlli per il contrasto al caporalato. Nell’ambito di un servizio mirato ieri i Carabinieri della stazione di Monte San Biagio e il Nucleo Ispettorato del lavoro hanno effettuato un’ispezione in un’azienda della zona che si occupa della coltivazione di ortaggi. Le verifiche svolte hanno fatto emergere che la ditta impiegava sette cittadini stranieri in assenza delle comunicazioni di assunzione, e di questi quattro sono risultati irregolari sul territorio nazionale. Le ulteriori violazioni relative all’omessa informazione dei lavoratori sui rischi per la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro, al documento di valutazione dei rischi e alle mancate visite mediche, hanno portato alla denuncia del titolare dell’azienda, un 58enne del luogo. E’ stato anche adottato il provvedimento di sospensione dell’attività imprenditoriale e inflitta una maxi sanzione per un importo complessivo di circa 45.000 euro. Sono in corso ulteriori approfondimenti investigativi finalizzati a verificare l’eventuale sussistenza di condizioni di sfruttamento dei lavoratori impiegati.