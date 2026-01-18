Oggi ultima giornata di audizioni a Latina Fiori per Viviamo D’arte Festival

LATINA – Si respira un’aria di festa continua al Centro Commerciale Latinafiori, dove oggi si chiude l’ultima giornata di audizioni di Viviamo d’Arte Festival.
Un palcoscenico aperto al pubblico che, per tutto il fine settimana, ha accolto centinaia di artisti provenienti da tutta Italia. Protagonisti soprattutto il canto di qualità, le band dal vivo, la recitazione e il musical. Numeri più contenuti per il ballo, ma grande soddisfazione per il livello artistico espresso.
Luca Ceccherelli, uno dei Direttori Artistici della manifestazione
Questa sera la commissione giudicante si riunirà per scegliere i semifinalisti, che torneranno sul palco sabato 24 gennaio, sempre a Latinafiori, in vista del gran finale al Teatro D’Annunzio.
Dai oltre 200 iscritti si passerà a circa 60–70 artisti in semifinale, per poi arrivare a una ventina di finalisti.
Una formula, quella delle audizioni live aperte al pubblico, pensata per offrire una doppia opportunità: esibirsi davanti alla giuria e farsi conoscere da un pubblico numeroso.
I risultati delle selezioni saranno pubblicati sul sito viviamodarte.com entro la tarda mattinata di domani.