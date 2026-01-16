Terracina, Mediterraneo e altri mari: storie dal mondo sommerso

Scienza, divulgazione e meraviglia del mondo sommerso al centro dell’incontro in programma venerdì 23 gennaio alle ore 18.00 presso la Cooperativa dei Pescatori di Terracina, con ingresso libero. L’appuntamento, intitolato “Mediterraneo e altri mari: storie dal mondo sommerso”, vedrà protagonista il biologo marino Adriano Madonna, che guiderà il pubblico in un viaggio tra ricerca scientifica, fotografia e racconto della vita quotidiana del mare.

L’iniziativa, organizzata da Mauro Macale, presidente del FLAG Mar Tirreno Pontino e Isole Ponziane, con l’adesione del Club per l’UNESCO di Latina e la partecipazione dell’Associazione Internazionale Progetti Ulisse, della Lega Navale Italiana – sezione di Sperlonga Lago di Fondi e di altre realtà del territorio, si inserisce nel quadro delle azioni dedicate alla sostenibilità marina e all’Obiettivo 14 dell’Agenda 2030.

Al centro della serata la presentazione del libro “Mediterraneo e altri mari – Biologia e non solo”, edito da Armando Caramanica, nel quale Adriano Madonna, biologo marino dell’Università Federico II di Napoli e consulente scientifico AIPU, racconta gli ecosistemi marini attraverso articoli, immagini e osservazioni maturate sul campo. Un’opera che restituisce un ritratto autentico del mare, delle sue specie e dei profondi cambiamenti in atto legati al clima, con uno sguardo che unisce rigore scientifico e capacità divulgativa.

All’incontro interverranno Dario Venerelli, presidente della Cooperativa dei Pescatori di Terracina, l’onorevole Vittorio Sambucci, presidente della Commissione Sviluppo economico e attività produttive della Regione Lazio, e Mauro Macale. A moderare il dialogo sarà Luigi Valerio, presidente di AIPU, che accompagnerà l’autore in un confronto sui temi della tutela della biodiversità e della conservazione degli ecosistemi marini.

La presentazione si concluderà con un light lunch a base di pesce povero, a sottolineare il legame tra tradizione gastronomica locale e sostenibilità delle risorse marine. «È un’occasione per riflettere sul ruolo dell’uomo nella salvaguardia dei mari e sull’importanza di una comunicazione scientifica capace di unire rigore e poesia», ha dichiarato Mauro Macale. Adriano Madonna ha ricordato come il Mediterraneo stia vivendo una fase di forte stress ambientale, con l’innalzamento delle temperature che sta modificando profondamente l’equilibrio delle specie e la natura stessa del mare.