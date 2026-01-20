Quando il limite diventa orizzonte, la presentazione del libro ispirato a Fabrizio Di Somma

Domenica 25 gennaio alle 17 il foyer del teatro D’Annunzio a Latina ospiterà la presentazione del libro sull’icona pontina del paraciclismo, atleta guida e CT della Nazionale italiana paralimpica Fabrizio di Somma. Il testo dal titolo “Quando il limite diventa orizzonte FD+” è scritto da Elisa Averna e ripercorre la storia umana e sportiva dell’icona del paraciclismo. Nell’occasione saranno presenti l’ex ciclista professionista Filippo Simeoni, Fabio tripoli oro alle paralimpiadi di Pechino, Mario Valentini tecnico che ha voluto Fabrizio dapprima come atleta guida e poi nel suo staff, ed alcuni atleti allenati da Fabrizio. In mostra il medagliere, il tandem olimpico e il dipinto originale di Davide De Filippo nell’edizione di copertina.

Fabrizio Di Somma

Nato a Latina il 15 gennaio 1971 e cresciuto a Borgo Piave, Fabrizio Di Somma ha lasciato un segno profondo nello sport paralimpico, prima come atleta guida e poi come tecnico della Nazionale Italiana Paralimpica fino al 2021. Parallelamente alla carriera sportiva, ha prestato servizio come Agente Scelto del Corpo Forestale dello Stato presso il Parco Nazionale del Circeo e successivamente nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, alla caserma di Latina.

La sua carriera agonistica è stata costellata di successi. Nel tandem, ruolo complesso e decisivo nel paraciclismo, Di Somma è stato guida di atleti di primo piano, conquistando numerosi titoli italiani, europei e mondiali. Il momento più alto arriva alle Paralimpiadi di Sydney 2000, dove ottiene una medaglia d’argento e due di bronzo, gareggiando in tandem con Silvana Valente, atleta di cui è stato guida dal 1998 al 2001. In seguito ha affiancato Emanuele Bersini, dal 2002 al 2007, e Maurizio Romeo, dal 2008 al 2010. Risultati che lo consacrano come uno dei riferimenti del movimento paralimpico nazionale. Nel 2000 viene Nominato Ufficiale e Cavaliere della Repubblica, riconoscimento dell’allora Presidente Carlo Azeglio Ciampi. Ma Fabrizio è stato anche Medaglia d’ Oro al valore tecnico e Atletico Dopo il ritiro dalle competizioni, Di Somma non si allontana dallo sport. Dal 2011 entra nello staff tecnico della Nazionale Italiana Paralimpica di ciclismo e handbike, contribuendo a una stagione di grandi successi: dalle dieci medaglie di Londra 2012 ai risultati mondiali e paralimpici fino a Tokyo 2021. Lavora a fianco di alcuni dei nomi più rappresentativi dello sport paralimpico italiano, trasmettendo esperienza, metodo e una visione dello sport come strumento di crescita umana prima ancora che agonistica. La sua passione e il suo impegno instancabile hanno ispirato generazioni di atleti, rendendolo una figura rispettata e amata nel panorama sportivo.