POLITICA
Trasporto pubblico, la Regione Lazio porta a 4 milioni la dotazione per Latina
LATINA – La sindaca di Latina Matilde Celentano e l’assessore ai Trasporti Gianluca Di Cocco hanno incontrato, questa mattina, il presidente del Lazio Francesco Rocca. Al centro del confronto, le prospettive e il potenziamento del trasporto pubblico locale nel Comune di Latina. L’incontro, dopo lo stanziamento da parte della Regione di 4 milioni per il 2026. “risorse importanti che consentiranno di adeguare il servizio alle reali esigenze dei cittadini”, ha detto Celentano sottolineando che si tratta di un incremento di 721.648 euro rispetto all’ultimo . “È un segnale chiaro – aggiunge Di Cocco –: Latina ottiene finalmente un riconoscimento formale del proprio fabbisogno, vedendo così pienamente riconosciuta la propria dignità al pari delle altre città”.
IN EVIDENZA
Fondi, Salvatore Venditti è il candidato sindaco progressista
FONDI – L’alleanza delle forze politiche progressiste – Partito Democratico, Movimento Cinque Stelle e Alleanza Verdi e Sinistra – annuncia di aver raggiunto una sintesi in vista delle elezioni del 24 e 25 maggio 2026: sarà il consigliere comunale uscente Salvatore Venditti, a guidare la coalizione.
La scelta, spiegano le forze politiche, è ricaduta sul giovane esponente locale non solo per l’impegno e la dedizione dimostrati nell’attività consiliare degli ultimi anni, ma anche per la volontà di imprimere un cambiamento netto a un’amministrazione da tempo segnata da pratiche clientelari e da un costante appiattimento su posizioni di comodo, riconducibili a una parte politica e, più nello
Siamo convinti – conclude la nota della coalizione – che la candidatura di Venditti possa ridare slancio a un elettorato stanco di assistere al continuo cambio di nomi e sigle, senza che mutino realmente le logiche di gestione del potere: dinamiche elitarie che trattano la cosa pubblica come proprietà di pochi. Un’impostazione che riteniamo espressione dell’arroganza della destra.
POLITICA
Amministrative a Fondi, Fratelli d’Italia presenta Annarita Del Sole
FONDI – Si è svolta a Fondi la presentazione ufficiale della candidatura a sindaco di Annarita Del Sole per Fratelli d’Italia, in vista delle prossime elezioni comunali. All’iniziativa hanno preso parte l’europarlamentare Nicola Procaccini, il senatore Nicola Calandrini, l’assessore regionale Elena Palazzo, il presidente della Commissione Sviluppo Economico della Regione Lazio Vittorio Sambucci, la consigliera regionale Emanuela Zappone e il consigliere comunale e provinciale Luigi Vocella.
«Ho scelto di scendere in campo per dare a Fondi, e anche a me stessa, questa opportunità. È un grande impegno, che affronto con il senso di responsabilità che ha sempre caratterizzato il mio percorso professionale e personale – ha detto la candidata – Quando mi è stata proposta questa candidatura non ho detto subito sì: ho voluto riflettere, perché sono scelte che richiedono consapevolezza e responsabilità. Ma quando prendo una decisione, la porto avanti fino in fondo, con determinazione. E questo è ciò che garantisco: una volta detto sì, il mio impegno per Fondi sarà totale».
«Sono onorato di partecipare alla presentazione della candidatura di Annarita Del Sole, una donna di cultura che ha dimostrato nella sua vita capacità organizzative e manageriali. Annarita è anche figlia di uno storico sindaco di Fondi, dal quale ha ereditato la capacità di stare tra la gente e la volontà di impegnarsi per la comunità. Credo sia arrivato il momento della prima donna sindaco di Fondi», ha commentato l’europarlamentare Nicola Procaccini.
Nel suo intervento, il senatore Nicola Calandrini ha fatto cenno alla candidatura non unitaria nel centrodestra spiegando: «Non ci candidiamo contro qualcuno, ma per la città di Fondi. Presentiamo con convinzione la candidatura di Annarita Del Sole per offrire agli elettori un’alternativa nel centrodestra, che non è un monolite ma una realtà plurale, capace di confrontarsi e di esprimere una sana dialettica politica. Abbiamo scelto una candidata che viene dalla società civile, una dirigente scolastica abituata ogni giorno ad assumersi responsabilità e a far funzionare una comunità complessa come quella della scuola».
AUDIO
Presidenza Provincia, passaggio di consegne tra l’uscente Gerardo Stefanelli e il neo eletto Federico Carnevale
LATINA – In un clima cordiale, si è svolto questa mattina al primo piano del palazzo della Provincia in Via Costa, il passaggio di consegne tra il neo eletto presidente della Provincia Federico Carnevale e l’uscente Gerardo Stefanelli. Una cerimonia inedita, durante la quale Stefanelli ha messo al collo del successore la fascia azzurra, per poi guidare l’incontro con i dirigenti e procedere con la consegna “amministrativa”.
“Siamo prima di tutto sindaci, uniti dai bisogni dei nostri territori e quando ho avuto un problema qui, con Stefanelli, ho sempre trovato ascolto”, ha dichiarato il neo eletto che ha rivolto anche parole di apprezzamento anche per la sua sfidante, la sindaca di Roccasecca Dei Volsci, Barbara Petroni: “E’ stata una campagna elettorale sempre serena, senza accuse”, ha aggiunto, dichiarandosi onorato per essere stato scelto e pronto a lavorare nell’interesse di tutti i Comuni.
Nell’Ufficio di Presidenza, è stato il segretario Generale della Provincia a leggere il decreto di proclamazione, poi lo scambio di battute con i media.
Stefanelli ha voluto sottolineare il valore simbolico della sua presenza, “per rispetto istituzionale e per l’amicizia che ci lega”, poi anche sotto il profilo pratico, documentale:
Entro 20 giorni dovrà essere convocato il primo Consiglio provinciale.
Presente al passaggio di consegne il segretario provinciale di FI, Giuseppe Di Rubbo: “Formulo a Carnevale, a nome di tutta Forza Italia provinciale, i nostri migliori auguri di buon lavoro certo che nei prossimi quattro anni saprà dare le risposte che i cittadini attendono facendosi interprete delle esigenze e delle istanze dei Comuni e di tutti i territori. Si tratta di un incarico di grande responsabilità che richiede visione, competenza e capacità di fare sintesi tra le esigenze delle nostre comunità e delle nostre imprese e le opportunità offerte dalle politiche di sviluppo regionali e nazionali. Il presidente Carnevale saprà interpretare al meglio questa funzione, rafforzando il dialogo con le istituzioni e contribuendo a costruire un percorso di sviluppo condiviso e all’insegna della competitività”.
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