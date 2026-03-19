Cisterna Volley si allena per i playoff e recupera Alessandro Fanizza

CISTERNA – Il Cisterna Volley si sta allenando in vista dei playoff quinto posto. Il lavoro prosegue tra pesi e palla, alternando allenamenti improntati sulla parte fisica e sull’aspetto tecnico-tattico. Domani (venerdì) è prevista l’ultima doppia seduta della settimana, lo staff ha concesso sabato e domenica di riposo: si riprenderà lunedì 23 marzo.

In via Delle Province è tornato ad allenarsi a pieno regime anche Alessandro Fanizza: il palleggiatore ha recuperato dal problema all’addome (lo ha costretto a guardare dalla panchina le sfide del Nas Tournament) e sta lavorando col resto del gruppo. “Ora sto bene, non sento più fastidio e riesco a fare tutto senza problemi – ha sottolineato Fanizza – Il periodo di riposo è stato provvidenziale per superare una distrazione muscolare che avevo già accusato nella parte finale di Regular Season, ma in quel momento non potevo fermarmi, c’erano gare troppo importanti da giocare, una salvezza da conquistare, e ci tenevo anche a superare Cuneo in classifica. A traguardo raggiunto, con lo staff, abbiamo deciso il programma di recupero. In questi giorni ci si allena consapevoli che bisogna aspettare ancora un po’ per le gare ufficiali, sicuramente mentalmente si lavora più liberi, ma comunque concentrati perché il lavoro attuale ce lo ritroveremo ad aprile”.

Fanizza si è soffermato anche sulla sua prima stagione da titolare: “Giocando sempre mi sono reso conto, ancor di più, dell’altissimo livello della SuperLega. Noi siamo riusciti a vincere qualche partita che sulla carta non ci aspettavamo di portare a casa, al contrario ne abbiamo perse altre che invece eravamo convinti di poter vincere. Il periodo delle tante sconfitte consecutive è stato difficile, pur allenandoci sempre al massimo, e dando tutto in campo, non riuscivamo a fare punti. Poi ci siamo sbloccati, soprattutto mentalmente. Abbiamo raggiunto l’obiettivo stagionale e quindi sono soddisfatto, ma continuo a pensare che avremmo potuto fare di più, nonostante la salvezza sia stata centrata. A inizio stagione più di qualcuno, a livello di media e addetti ai lavori, ci indicava come la squadra destinata a retrocedere; noi ci siamo conquistati con pieno merito la permanenza in SuperLega. Adesso aspettiamo i playoff quinto posto”.