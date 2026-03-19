SPORT
Cisterna Volley si allena per i playoff e recupera Alessandro Fanizza
CISTERNA – Il Cisterna Volley si sta allenando in vista dei playoff quinto posto. Il lavoro prosegue tra pesi e palla, alternando allenamenti improntati sulla parte fisica e sull’aspetto tecnico-tattico. Domani (venerdì) è prevista l’ultima doppia seduta della settimana, lo staff ha concesso sabato e domenica di riposo: si riprenderà lunedì 23 marzo.
In via Delle Province è tornato ad allenarsi a pieno regime anche Alessandro Fanizza: il palleggiatore ha recuperato dal problema all’addome (lo ha costretto a guardare dalla panchina le sfide del Nas Tournament) e sta lavorando col resto del gruppo. “Ora sto bene, non sento più fastidio e riesco a fare tutto senza problemi – ha sottolineato Fanizza – Il periodo di riposo è stato provvidenziale per superare una distrazione muscolare che avevo già accusato nella parte finale di Regular Season, ma in quel momento non potevo fermarmi, c’erano gare troppo importanti da giocare, una salvezza da conquistare, e ci tenevo anche a superare Cuneo in classifica. A traguardo raggiunto, con lo staff, abbiamo deciso il programma di recupero. In questi giorni ci si allena consapevoli che bisogna aspettare ancora un po’ per le gare ufficiali, sicuramente mentalmente si lavora più liberi, ma comunque concentrati perché il lavoro attuale ce lo ritroveremo ad aprile”.
Fanizza si è soffermato anche sulla sua prima stagione da titolare: “Giocando sempre mi sono reso conto, ancor di più, dell’altissimo livello della SuperLega. Noi siamo riusciti a vincere qualche partita che sulla carta non ci aspettavamo di portare a casa, al contrario ne abbiamo perse altre che invece eravamo convinti di poter vincere. Il periodo delle tante sconfitte consecutive è stato difficile, pur allenandoci sempre al massimo, e dando tutto in campo, non riuscivamo a fare punti. Poi ci siamo sbloccati, soprattutto mentalmente. Abbiamo raggiunto l’obiettivo stagionale e quindi sono soddisfatto, ma continuo a pensare che avremmo potuto fare di più, nonostante la salvezza sia stata centrata. A inizio stagione più di qualcuno, a livello di media e addetti ai lavori, ci indicava come la squadra destinata a retrocedere; noi ci siamo conquistati con pieno merito la permanenza in SuperLega. Adesso aspettiamo i playoff quinto posto”.
SPORT
Finale di Coppa, mercoledì l’andata a Potenza. Volpe: “Il gruppo sta bene e ha grande entusiasmo”
LATINA – “Arrivare alla prima finale con una vittoria alle spalle sicuramente aiuta, soprattutto dal punto di vista mentale. Ci dà fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi, ma sappiamo che una finale è sempre una partita a sé, dove bisogna azzerare tutto e ripartire con grande concentrazione”. Lo ha detto mister Gennaro Volpe oggi alla vigilia dell’andata della finale di Coppa Italia che si giocherà domani, 18 marzo, alle 20,30 allo stadio Viviani di Potenza. “Il gruppo sta bene, è concentrato e ha grande entusiasmo, che spesso fa la differenza più delle gambe. La nostra forza sarà riportare in campo tutte le emozioni che ci hanno accompagnato fino a questa finale”, ha aggiunto il tecnico.
Per il mister “le energie vanno gestite, ma in questo momento conta molto anche la testa” e “serve un approccio aggressivo, una squadra che corre e lotta su ogni pallone dal primo fino all’ultimo secondo. Concentrazione, personalità ed equilibrio saranno fondamentali, perché è una sfida che dura 180 minuti.”
“Sappiamo quanto i nostri tifosi tengano a questa squadra e a questo trofeo, e il loro supporto è davvero molto importante per noi. Vederli seguirci in massa è un motivo di grande orgoglio. Noi dovremo scendere in campo e dare tutto per renderli fieri e orgogliosi della loro squadra.”
Oggi in vista dell’importante impegno, il Latina ha ricevuto la visita della sindaca Matilde Celentano con i consiglieri De Amicis e Di Matteo per portare il saluto dell’intera città.
ATTUALITA'
Vigilia di Coppa, la sindaca Celentano incontra il Latina Calcio
LATINA – La sindaca di Latina Matilde Celentano ha incontrato il Latina Calcio in partenza per Potenza alla vigilia della finale di Coppa Italia. Accompagnata dai consiglieri Enzo De Amicis e Claudio Di Matteo, la prima cittadina ha voluto esprimere personalmente il sostegno dell’intera comunità alla squadra, sottolineando l’importanza del traguardo raggiunto e il valore sportivo e simbolico di questa sfida.
“Ho voluto essere presente oggi accanto ai ragazzi, al presidente Antonio Terracciano e allo staff per portare loro il saluto e l’incoraggiamento di tutta la città – ha dichiarato – . Questa finale rappresenta non solo un appuntamento sportivo fondamentale, ma anche un momento di grande orgoglio per Latina. La squadra ha dimostrato determinazione, spirito di gruppo e attaccamento ai colori, qualità che ci rendono fieri del percorso fatto fin qui. Il Latina Calcio è la squadra della nostra città, e ho voluto portare i saluti e la vicinanza di tutta l’amministrazione. Forza Latina!”.
SPORT
Al Francioni Latina-Siracusa, Volpe: “Partita importantissima”
LATINA – Il Latina si prepara ad affrontare il Siracusa nel match in programma sabato 14 marzo (alle 14,30) sul campo del Francioni. Uno sconto diretto che i nerazzurri devono vincere. “Io penso che ci arriviamo arrabbiati, perché la partita di domenica sicuramente ha lasciato rabbia, ha lasciato amarezza, soprattutto perché abbiamo avuto la possibilità di giocare con l’uomo in più per gran parte della partita ed è normale che qualcosa ha lasciato. Sicuramente però nel calcio la cosa più importante è come reagisci, abbiamo analizzato la partita – ha detto il Mister – , sappiamo che potevamo fare di più, sappiamo che dovevamo prenderci delle responsabilità più in campo, però sappiamo pure che non possiamo rimanere legati a quello che è stato ma bisogna pensare a quello che c’è da fare”.
Nella conferenza stampa che precede la 32° giornata di serie C, l’allenatore del Latina ha spiegato che l’ultima partita in casa del Salerno è stata analizzata a fondo. “Dico sempre che le cose bisogna prima pensarle, poi desiderarle e poi andarsele a prendere, questo è un messaggio che ho cercato di trasmettere alla squadra, perché la rabbia deve diventare energia, deve diventare forza e l’unico modo per dimostrarlo è il campo, con atteggiamento, con intensità e con una grandissima voglia di vincere. Non dobbiamo, non dobbiamo sempre pensare che tutto sia negativo, che tutto sia nero, perché se quando sono arrivato mi avessero detto che al 13 marzo il Latina era fuori da play-out ed era in finale di Coppa Italia, penso che avrei fatto un grandissimo sorriso e sarei stato felice, quindi cerchiamo di vedere sempre le cose positive, sappiamo benissimo che abbiamo sette partite per centrare il nostro (2:49) obiettivo e sappiamo pure che la partita di domani è una partita davvero importante”, ha concluso mister Volpe.
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