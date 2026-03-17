Finale di Coppa, mercoledì l’andata a Potenza. Volpe: “Il gruppo sta bene e ha grande entusiasmo”

LATINA – “Arrivare alla prima finale con una vittoria alle spalle sicuramente aiuta, soprattutto dal punto di vista mentale. Ci dà fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi, ma sappiamo che una finale è sempre una partita a sé, dove bisogna azzerare tutto e ripartire con grande concentrazione”. Lo ha detto mister Gennaro Volpe oggi alla vigilia dell’andata della finale di Coppa Italia che si giocherà domani, 18 marzo, alle 20,30 allo stadio Viviani di Potenza. “Il gruppo sta bene, è concentrato e ha grande entusiasmo, che spesso fa la differenza più delle gambe. La nostra forza sarà riportare in campo tutte le emozioni che ci hanno accompagnato fino a questa finale”, ha aggiunto il tecnico.

Per il mister “le energie vanno gestite, ma in questo momento conta molto anche la testa” e “serve un approccio aggressivo, una squadra che corre e lotta su ogni pallone dal primo fino all’ultimo secondo. Concentrazione, personalità ed equilibrio saranno fondamentali, perché è una sfida che dura 180 minuti.”

“Sappiamo quanto i nostri tifosi tengano a questa squadra e a questo trofeo, e il loro supporto è davvero molto importante per noi. Vederli seguirci in massa è un motivo di grande orgoglio. Noi dovremo scendere in campo e dare tutto per renderli fieri e orgogliosi della loro squadra.”

Oggi in vista dell’importante impegno, il Latina ha ricevuto la visita della sindaca Matilde Celentano con i consiglieri De Amicis e Di Matteo per portare il saluto dell’intera città.