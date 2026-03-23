SPORT
Basket, impresa Benacquista Latina: espugnato il parquet della capolista Livorno
LATINA – La Benacquista Assicurazioni Latina Basket mette a segno un’altra impresa battendo Livorno al Palamacchia: in questa stagione ancora nessuna squadra era riuscita a vincere sul parquet della capolista. Il successo, il decimo consecutivo per i nerazzurri, arriva dopo un tempo supplementare, sul punteggio di 85-87 grazie al canestro sulla sirena di Yannik Giombini.
In sala stampa coach Gramenzi ha voluto sottolineare il valore della prestazione, facendo i complimenti non solo ai suoi ragazzi ma anche all’avversario, evidenziando il lavoro quotidiano del gruppo, dello staff e della società, con una menzione speciale anche per il supporto del Dott. Fabio Tufo.
Per Latina il cammino prosegue senza sosta: mercoledì 25 marzo è in programma il recupero casalingo con Chiusi, seguito da un nuovo impegno interno domenica 29 contro Andrea Costa Imola. I pontini ora sono a -2 dalla vetta.
SPORT
Cisterna Volley si allena per i playoff e recupera Alessandro Fanizza
CISTERNA – Il Cisterna Volley si sta allenando in vista dei playoff quinto posto. Il lavoro prosegue tra pesi e palla, alternando allenamenti improntati sulla parte fisica e sull’aspetto tecnico-tattico. Domani (venerdì) è prevista l’ultima doppia seduta della settimana, lo staff ha concesso sabato e domenica di riposo: si riprenderà lunedì 23 marzo.
In via Delle Province è tornato ad allenarsi a pieno regime anche Alessandro Fanizza: il palleggiatore ha recuperato dal problema all’addome (lo ha costretto a guardare dalla panchina le sfide del Nas Tournament) e sta lavorando col resto del gruppo. “Ora sto bene, non sento più fastidio e riesco a fare tutto senza problemi – ha sottolineato Fanizza – Il periodo di riposo è stato provvidenziale per superare una distrazione muscolare che avevo già accusato nella parte finale di Regular Season, ma in quel momento non potevo fermarmi, c’erano gare troppo importanti da giocare, una salvezza da conquistare, e ci tenevo anche a superare Cuneo in classifica. A traguardo raggiunto, con lo staff, abbiamo deciso il programma di recupero. In questi giorni ci si allena consapevoli che bisogna aspettare ancora un po’ per le gare ufficiali, sicuramente mentalmente si lavora più liberi, ma comunque concentrati perché il lavoro attuale ce lo ritroveremo ad aprile”.
Fanizza si è soffermato anche sulla sua prima stagione da titolare: “Giocando sempre mi sono reso conto, ancor di più, dell’altissimo livello della SuperLega. Noi siamo riusciti a vincere qualche partita che sulla carta non ci aspettavamo di portare a casa, al contrario ne abbiamo perse altre che invece eravamo convinti di poter vincere. Il periodo delle tante sconfitte consecutive è stato difficile, pur allenandoci sempre al massimo, e dando tutto in campo, non riuscivamo a fare punti. Poi ci siamo sbloccati, soprattutto mentalmente. Abbiamo raggiunto l’obiettivo stagionale e quindi sono soddisfatto, ma continuo a pensare che avremmo potuto fare di più, nonostante la salvezza sia stata centrata. A inizio stagione più di qualcuno, a livello di media e addetti ai lavori, ci indicava come la squadra destinata a retrocedere; noi ci siamo conquistati con pieno merito la permanenza in SuperLega. Adesso aspettiamo i playoff quinto posto”.
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Finale di Coppa, mercoledì l’andata a Potenza. Volpe: “Il gruppo sta bene e ha grande entusiasmo”
LATINA – “Arrivare alla prima finale con una vittoria alle spalle sicuramente aiuta, soprattutto dal punto di vista mentale. Ci dà fiducia e consapevolezza nei nostri mezzi, ma sappiamo che una finale è sempre una partita a sé, dove bisogna azzerare tutto e ripartire con grande concentrazione”. Lo ha detto mister Gennaro Volpe oggi alla vigilia dell’andata della finale di Coppa Italia che si giocherà domani, 18 marzo, alle 20,30 allo stadio Viviani di Potenza. “Il gruppo sta bene, è concentrato e ha grande entusiasmo, che spesso fa la differenza più delle gambe. La nostra forza sarà riportare in campo tutte le emozioni che ci hanno accompagnato fino a questa finale”, ha aggiunto il tecnico.
Per il mister “le energie vanno gestite, ma in questo momento conta molto anche la testa” e “serve un approccio aggressivo, una squadra che corre e lotta su ogni pallone dal primo fino all’ultimo secondo. Concentrazione, personalità ed equilibrio saranno fondamentali, perché è una sfida che dura 180 minuti.”
“Sappiamo quanto i nostri tifosi tengano a questa squadra e a questo trofeo, e il loro supporto è davvero molto importante per noi. Vederli seguirci in massa è un motivo di grande orgoglio. Noi dovremo scendere in campo e dare tutto per renderli fieri e orgogliosi della loro squadra.”
Oggi in vista dell’importante impegno, il Latina ha ricevuto la visita della sindaca Matilde Celentano con i consiglieri De Amicis e Di Matteo per portare il saluto dell’intera città.
ATTUALITA'
Vigilia di Coppa, la sindaca Celentano incontra il Latina Calcio
LATINA – La sindaca di Latina Matilde Celentano ha incontrato il Latina Calcio in partenza per Potenza alla vigilia della finale di Coppa Italia. Accompagnata dai consiglieri Enzo De Amicis e Claudio Di Matteo, la prima cittadina ha voluto esprimere personalmente il sostegno dell’intera comunità alla squadra, sottolineando l’importanza del traguardo raggiunto e il valore sportivo e simbolico di questa sfida.
“Ho voluto essere presente oggi accanto ai ragazzi, al presidente Antonio Terracciano e allo staff per portare loro il saluto e l’incoraggiamento di tutta la città – ha dichiarato – . Questa finale rappresenta non solo un appuntamento sportivo fondamentale, ma anche un momento di grande orgoglio per Latina. La squadra ha dimostrato determinazione, spirito di gruppo e attaccamento ai colori, qualità che ci rendono fieri del percorso fatto fin qui. Il Latina Calcio è la squadra della nostra città, e ho voluto portare i saluti e la vicinanza di tutta l’amministrazione. Forza Latina!”.
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