Controlli dei Carabinieri nei locali di intrattenimento. Sanzione per mancata presenza di alcoltest

Primo atterraggio di un elicottero dell’Ares 118 ieri, ieri sabato 14 marzo, all’Ospedale dei Castelli, a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto tra Ares 118 e Asl Roma 6. L’operazione si è svolta nell’area individuata in via provvisoria, in attesa dell’attivazione dell’elisuperficie, e tutte le procedure previste sono state rispettate fino al completamento dell’intervento. L’atterraggio è avvenuto per far fronte a un’emergenza reale: un bambino con trauma cranico ed emorragia cerebrale, trasferito con la massima rapidità in una struttura della Capitale per ricevere cure specialistiche. Tutto è stato possibile grazie al coordinamento tra Ares 118 e il personale della Asl Roma 6. In particolare, l’architetto Domenico Giovannetti del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e la dottoressa Simona Curti, direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale dei Castelli, insieme al personale della società Elifriulia S.p.A., hanno effettuato sopralluoghi tecnici individuando l’area utilizzabile per le attività HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) di soccorso medico in elicottero nelle situazioni di emergenza-urgenza sanitaria. Un ringraziamento anche al personale della sicurezza dell’ospedale che, come previsto dal protocollo, ha contribuito alla buona riuscita delle operazioni di soccorso, grazie anche alla presenza del Commissariato di Pubblica Sicurezza distaccato di Albano Laziale. Si tratta di un passaggio importante per il potenziamento della rete dell’emergenza-urgenza sul territorio. La possibilità di effettuare collegamenti rapidi con i centri di alta specializzazione rappresenta infatti un elemento fondamentale della sanità di rete regionale e rafforza ulteriormente il sistema di sicurezza sanitaria a tutela dei cittadini.