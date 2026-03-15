OGGI IN PRIMA PAGINA
Controlli dei Carabinieri nei locali di intrattenimento. Sanzione per mancata presenza di alcoltest
Ispezione dei Carabinieri di Latina presso un’attività di intrattenimento del posto. Al termine dei controlli, i militari hanno accertato che l’esercizio, dedito alla somministrazione di bevande alcoliche, ometteva di mettere a disposizione della clientela, in almeno un’uscita del locale, l’idoneo apparecchio di rilevazione del tasso alcolemico, in violazione degli obblighi previsti dalla normativa vigente in materia di prevenzione dei rischi legati all’abuso di sostanze alcoliche. Il titolare dell’attività è stato sanzionato amministrativamente con una multa pari a 400 euro.
IN EVIDENZA
Elezioni provinciali: oggi il voto di sindaci e consiglieri
Sono iniziate oggi, domenica 15 marzo, le operazioni di voto per le elezioni della Provincia di Latina. Alle urne sono chiamati sindaci e consiglieri comunali di 32 comuni della provincia, per un totale di 504 elettori. Non partecipa al voto il Comune di Aprilia, attualmente commissariato.
La sfida per la presidenza
La corsa alla presidenza della Provincia vede contrapposti due candidati:
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Federico Carnevale, sindaco di Monte San Biagio, sostenuto dal centrodestra
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Barbara Petroni, sindaca di Roccasecca, candidata del centrosinistra
Primo voto dopo la fine del mandato Stefanelli
Quello di oggi è il primo appuntamento elettorale provinciale dopo la conclusione del mandato dell’ex presidente Gerardo Stefanelli.
I seggi resteranno aperti dalle ore 8 alle 20
ATTUALITA'
Ospedale dei Castelli, primo atterraggio dell’elicottero Ares 118: rafforzata la rete dell’emergenza regionale
Primo atterraggio di un elicottero dell’Ares 118 ieri, ieri sabato 14 marzo, all’Ospedale dei Castelli, a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto tra Ares 118 e Asl Roma 6. L’operazione si è svolta nell’area individuata in via provvisoria, in attesa dell’attivazione dell’elisuperficie, e tutte le procedure previste sono state rispettate fino al completamento dell’intervento. L’atterraggio è avvenuto per far fronte a un’emergenza reale: un bambino con trauma cranico ed emorragia cerebrale, trasferito con la massima rapidità in una struttura della Capitale per ricevere cure specialistiche. Tutto è stato possibile grazie al coordinamento tra Ares 118 e il personale della Asl Roma 6. In particolare, l’architetto Domenico Giovannetti del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e la dottoressa Simona Curti, direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale dei Castelli, insieme al personale della società Elifriulia S.p.A., hanno effettuato sopralluoghi tecnici individuando l’area utilizzabile per le attività HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) di soccorso medico in elicottero nelle situazioni di emergenza-urgenza sanitaria. Un ringraziamento anche al personale della sicurezza dell’ospedale che, come previsto dal protocollo, ha contribuito alla buona riuscita delle operazioni di soccorso, grazie anche alla presenza del Commissariato di Pubblica Sicurezza distaccato di Albano Laziale. Si tratta di un passaggio importante per il potenziamento della rete dell’emergenza-urgenza sul territorio. La possibilità di effettuare collegamenti rapidi con i centri di alta specializzazione rappresenta infatti un elemento fondamentale della sanità di rete regionale e rafforza ulteriormente il sistema di sicurezza sanitaria a tutela dei cittadini.
CRONACA
Aprilia, completate con successo le operazioni di rimozione dell’ordigno bellico
Si sono concluse con successo nel primo pomeriggio di oggi le operazioni di bonifica dell’ordigno bellico di nazionalità americana, risalente alla II Guerra Mondiale, rinvenuto lo scorso 19 dicembre in via della Cogna, ad Aprilia. Il 21° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito ha dato il via alle attività nelle primissime ore della mattina, con la costituzione in Prefettura del Centro Coordinamento Soccorsi (C.C.S.) al quale hanno preso parte il Comune di Aprilia, i Vigili del Fuoco, le Forze di Polizia, l’ASL, l’ARES 118, le associazioni di volontariato di protezione civile di Aprilia, la Croce Rossa Militare e i gestori dei servizi pubblici essenziali.
Il via libera alle operazioni è stata data una volta verificata la puntuale adozione delle misure a tutela della sicurezza e dell’incolumità pubblica previste dall’ordinanza con cui sono state definite le diverse fasi dell’intervento. La prima fase, quella più delicata, di despolettamento dell’ordigno è terminata con ampio anticipo rispetto alle tempistiche preventivate, consentendo il successivo trasporto della bomba presso la cava Barbetti di Priverno per il brillamento, in linea con quanto programmato.
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