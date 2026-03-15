ATTUALITA'
Ospedale dei Castelli, primo atterraggio dell’elicottero Ares 118: rafforzata la rete dell’emergenza regionale
Primo atterraggio di un elicottero dell’Ares 118 ieri, ieri sabato 14 marzo, all’Ospedale dei Castelli, a seguito del protocollo d’intesa sottoscritto tra Ares 118 e Asl Roma 6. L’operazione si è svolta nell’area individuata in via provvisoria, in attesa dell’attivazione dell’elisuperficie, e tutte le procedure previste sono state rispettate fino al completamento dell’intervento. L’atterraggio è avvenuto per far fronte a un’emergenza reale: un bambino con trauma cranico ed emorragia cerebrale, trasferito con la massima rapidità in una struttura della Capitale per ricevere cure specialistiche. Tutto è stato possibile grazie al coordinamento tra Ares 118 e il personale della Asl Roma 6. In particolare, l’architetto Domenico Giovannetti del Servizio di Prevenzione e Protezione aziendale e la dottoressa Simona Curti, direttore del Pronto Soccorso dell’Ospedale dei Castelli, insieme al personale della società Elifriulia S.p.A., hanno effettuato sopralluoghi tecnici individuando l’area utilizzabile per le attività HEMS (Helicopter Emergency Medical Service) di soccorso medico in elicottero nelle situazioni di emergenza-urgenza sanitaria. Un ringraziamento anche al personale della sicurezza dell’ospedale che, come previsto dal protocollo, ha contribuito alla buona riuscita delle operazioni di soccorso, grazie anche alla presenza del Commissariato di Pubblica Sicurezza distaccato di Albano Laziale. Si tratta di un passaggio importante per il potenziamento della rete dell’emergenza-urgenza sul territorio. La possibilità di effettuare collegamenti rapidi con i centri di alta specializzazione rappresenta infatti un elemento fondamentale della sanità di rete regionale e rafforza ulteriormente il sistema di sicurezza sanitaria a tutela dei cittadini.
ATTUALITA'
Anzio: successo per la Raccolta Sangue. Oltre 40 i donatori
ANZIO – Quaranta donatori rispondono all’appello della Croce Rossa ad Anzio di sabato 14 Marzo dove presso il piazzale della Farmacia Cinque Miglia, sotto la spinta propulsiva del Dott. Gaetano Mauro, il Comitato della Croce Rossa di Anzio e Nettuno ha schierato un’organizzazione impeccabile di raccolta sangue.
A coordinare le operazioni sul campo erano presenti le figure di vertice del Comitato locale: la Presidente Annamaria Di Gregorio, affiancata dall’Ispettrice delle Infermiere Volontarie, Sorella Paola Lumaca. Fondamentale il contributo tecnico e umano di Sorella Sabrina Cecchini, presente durante tutta la sessione di prelievo, e della nutrita squadra di volontari che ha accolto i donatori con professionalità e quel calore umano che da sempre contraddistingue l’emblema della Croce Rossa.
I dati definitivi della giornata: 40 donatori hanno effettuato la raccolta.
“La comunità che circonda la farmacia è una famiglia allargata” – commentano gli organizzatori – “e ogni volta che viene lanciato un appello per il bene comune, la risposta è generosa e immediata”.
Donare il sangue è un gesto che dura pochi minuti, ma che ha il potere di riscrivere il destino di molte vite. La giornata di oggi alla Farmacia Cinque Miglia ci ricorda che, quando le istituzioni e i cittadini camminano insieme, nessuna sfida è troppo grande. Un ringraziamento speciale va a ogni singolo donatore: il loro silenzioso altruismo è la notizia più bella di questo sabato di primavera.
ATTUALITA'
Latina tra i 141 Comuni italiani Plastic Free 2026
Il Comune di Latina, rappresentato dall’assessore all’Ambiente Franco Addonizio su delega del sindaco Matilde Celentano, ha ricevuto oggi il premio “Plastic Free 2026”. La cerimonia si è svolta presso il teatro Olimpico di Roma e ha visto protagoniste 141 amministrazioni comunali selezionate in tutt’Italia. Con questo riconoscimento, l’associazione Plastic Free Onlus, impegnata nel contrasto all’inquinamento da plastica, valorizza le amministrazioni che si distinguono per l’impegno nella tutela dell’ambiente, nella riduzione dei rifiuti e nella promozione di comportamenti responsabili.
“Il riconoscimento ottenuto per il secondo anno consecutivo, – ha commentato l’assessore Addonizio, reduce dell’evento – dimostra le buone pratiche ambientali e le politiche adottate a favore della sostenibilità. Nel corso l’anno abbiamo partecipato a tutti gli appuntamenti dedicati alla rimozione delle plastiche dalle nostre spiagge e lungo i canali del territorio, con la partecipazione di numerosi cittadini, sensibilizzando anche gli studenti sulla tematica. La cerimonia di oggi si è svolta con l’alto patrocinio del Parlamento europeo, con il patrocinio del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, nonché con il patrocinio del Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica e del Comune di Roma Capitale, a testimonianza dell’attenzione e del riconoscimento istituzionale verso l’impegno nella riduzione delle plastiche dall’ambiente e per la promozione e divulgazione delle buone pratiche”.
ATTUALITA'
Ponte Mascarello, scelto il progetto: ristrutturazione con pista ciclabile
LATINA – Buone notizie per l’iter che porterà ai lavori sul Ponte Mascarello chiuso da otto ani circa. Nella commissione Lavori pubblici di questa mattina, presieduta dal consigliere Fausto Furlanetto, è stata votata a maggioranza l’ipotesi progettuale numero 1, che prevede la ristrutturazione del ponte con un aumento della capacità portante e la creazione di uno spazio di 1,5 metri su entrambi i lati, destinabile a pista ciclabile o marciapiede. Il progetto, del valore di 3,3 milioni di euro sarà finanziato da Sogin come opera compensativa del decommissioning, e secondo i commissari “garantisce tempi di realizzazione più brevi rispetto all’altra opzione valutata , assicurando al contempo la sicurezza e il transito dei mezzi pesanti entro determinati limiti, a supporto anche delle finalità turistiche”.
“Grazie al lavoro degli uffici – ha affermato il vicesindaco Carnevale – con la collaborazione della Sogin e del Ministero dei Trasporti, siamo riusciti a riprendere l’iter per dare risposte a un territorio importante come quello della Marina, e non solo, al fine di procedere con la ristrutturazione del Ponte Mascarello. Quanto approvato nella commissione presieduta da Fausto Furlanetto, che ringrazio, verrà ratificato in Consiglio comunale in modo che, da quel momento in poi, scatteranno i due anni come da coronoprogramma per la fine dei lavori”.
“Esprimo soddisfazione – ha affermato il presidente Furlanetto – per il risultato raggiunto così come previsto nel programma sindacale del sindaco Matilde Celentano e ringrazio l’assessore Carnevale per le interlocuzioni avute con la Sogin e il Mit per la risoluzione definitiva del problema del ponte Mascarello, così come ringrazio la commissione tutta che dopo molteplici riunioni ha raggiunto l’obiettivo prefissato votando a maggioranza l’opzione numero 1. Dopo molti anni, finalmente, è sta individuata la soluzione più adeguata per mantenere una struttura storica del territorio, dando così continuità alla viabilità del lungomare pontino che collega Anzio e Nettuno con il nostro territorio”.
Erano presenti alla seduta l’ingegnere capo centrale di Sogin Enrico Bastianini e l’ingegnere Gianmarco Mura, i due progettisti, gli ingegneri Federico Pacetta e Federico Fratello, il vicesindaco e assessore ai Lavori pubblici, Massimiliano Carnevale, e la dirigente al ramo Angelica Vagnozzi.
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