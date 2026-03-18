Mobilità e trasporti, “Viaggio tra presente e futuro”: convegno Ugl a Latina

A Latina si è svolto, nella sala De Pasquale del Comune, il convegno “Mobilità a Latina, un viaggio tra presente e futuro”, organizzato da UGL, che ha riunito istituzioni, sindacati e operatori del settore per fare il punto sul sistema della mobilità urbana e regionale. Al centro del confronto lo stato attuale del servizio, dal trasporto pubblico locale gestito da CSC Mobilità alla mobilità regionale con Cotral, ma soprattutto le prospettive future, con l’obiettivo di costruire soluzioni condivise.

Presente il sindaco Matilde Celentano che ha annunciato la possibilità di rendere strutturale il contributo regionale da un milione di euro per il trasporto pubblico, sottolineando l’importanza del confronto tra tutti gli attori coinvolti, anche in vista del centenario della città.

Tra i temi emersi sicurezza, infrastrutture e sostenibilità, con particolare attenzione alle grandi arterie come la Pontina e ai progetti strategici di collegamento. Il segretario UGL Lazio Armando Valiani ha evidenziato la necessità di un approccio condiviso tra politica e sindacati, mentre Lucio Valeri ha richiamato l’attenzione sui progetti di intermodalità e sull’unità di rete, sottolineando criticità e vantaggi:

Dal livello locale, Ivan Vento ha sottolineato l’importanza di coinvolgere la cittadinanza nel dibattito, mentre l’assessore alla Mobilità Gianluca Di Cocco ha illustrato le risorse in arrivo e i piani di miglioramento del servizio, che potranno contare anche su ulteriori fondi comunali. P0er Di Cocco le prospettive del trasporto pubblico a Latina sono rosee:

Spazio anche alle proposte per i borghi e per gli studenti, con l’assessore Annalisa Muzio che ha rilanciato l’idea di investire su bus elettrici e collegamenti più efficienti, anche utilizzando risorse derivanti da nuovi insediamenti energetici.

Tra i nodi affrontati, il restyling dell’area autolinee e il tema parcheggi, su cui è in corso una revisione della gara, mentre il segretario provinciale UGL Autoferro Giuliano Errico ha ribadito la necessità di un nuovo modello organizzativo del servizio, basato su una suddivisione in lotti funzionali:

Il confronto ha messo in evidenza criticità e prospettive, con un obiettivo condiviso: costruire una mobilità più efficiente, sicura e sostenibile per il futuro della città.