ATTUALITA'
Feste popolari, rievocazioni e sagre, avviso pubblico della Regione Lazio
La Regione Lazio ha pubblicato l’Avviso pubblico per l’acquisizione di manifestazioni di interesse relativo al Programma regionale in favore delle tradizioni storiche, artistiche, religiose e popolari – anno 2026. Il provvedimento, promosso dall’assessore al Turismo, all’Ambiente e allo Sport Elena Palazzo, “rappresenta – si legge in una nota – un importante strumento di sostegno alle comunità locali e a tutte quelle realtà che custodiscono e tramandano il patrimonio immateriale del Lazio” ed è rivolto a Comuni, Circoscrizioni e Pro Loco iscritte all’albo regionale. I progetti candidabili dovranno riguardare manifestazioni ed eventi da realizzare nel corso del 2026. Sono ammessi anche gli eventi legati alle festività natalizie che si svolgeranno fino al 6 gennaio 2027, purché avviati nel mese di dicembre 2026.
«Le feste popolari, le rievocazioni storiche, le sagre e i riti religiosi rappresentano il grande bagaglio culturale ed enogastronomico delle nostre località che noi vogliamo promuovere e far scoprire, incoraggiando un turismo desideroso di conoscere le nostre tradizioni. Attraverso questa misura confermiamo la nostra attenzione verso tutti quegli eventi che rappresentano il cuore della memoria collettiva delle comunità locali e piccoli borghi, iniziative capaci di rafforzare il senso di appartenenza, sostenere l’attrattività dei territori e valorizzare le tradizioni che raccontano la storia e l’identità del Lazio», dichiara l’Assessore al Turismo, all’Ambiente e allo Sport Elena Palazzo.
Le domande potranno essere presentate esclusivamente online attraverso la piattaforma regionale, attiva a partire dal 18 marzo 2026 al seguente indirizzo: https://bandiavvisi.regione.lazio.it
Il termine per la presentazione delle candidature è fissato entro 30 giorni dalla data di pubblicazione dell’Avviso, alle ore 12:00.
ATTUALITA'
Vigilia di Coppa, la sindaca Celentano incontra il Latina Calcio
LATINA – La sindaca di Latina Matilde Celentano ha incontrato il Latina Calcio in partenza per Potenza alla vigilia della finale di Coppa Italia. Accompagnata dai consiglieri Enzo De Amicis e Claudio Di Matteo, la prima cittadina ha voluto esprimere personalmente il sostegno dell’intera comunità alla squadra, sottolineando l’importanza del traguardo raggiunto e il valore sportivo e simbolico di questa sfida.
“Ho voluto essere presente oggi accanto ai ragazzi, al presidente Antonio Terracciano e allo staff per portare loro il saluto e l’incoraggiamento di tutta la città – ha dichiarato – . Questa finale rappresenta non solo un appuntamento sportivo fondamentale, ma anche un momento di grande orgoglio per Latina. La squadra ha dimostrato determinazione, spirito di gruppo e attaccamento ai colori, qualità che ci rendono fieri del percorso fatto fin qui. Il Latina Calcio è la squadra della nostra città, e ho voluto portare i saluti e la vicinanza di tutta l’amministrazione. Forza Latina!”.
ATTUALITA'
La Giornata dell’Unità Nazionale, la Celentano: Latina esempio vivente di unità
“Oggi, 17 marzo, celebriamo la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. È una data che parla di noi, della nostra storia e dei valori che ci tengono uniti sotto lo stesso Tricolore. Per una città giovane come la nostra, nata dal lavoro e dal sacrificio di persone arrivate da ogni parte d’Italia, questa ricorrenza ha un significato profondo: Latina è, per sua natura, un esempio vivente di unità e di sintesi nazionale. Onorare questa giornata significa impegnarsi ogni giorno per far crescere la nostra comunità nel segno del rispetto, della solidarietà e dei valori democratici. Viva Latina, Viva l’Italia!”
Queste le parole della Sindaca di Latina Matilde Celentano nel giorno in cui si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale
ATTUALITA'
Patto di collaborazione a Cisterna, cittadini al lavoro in Piazzale Caporale Scini
Primi risultati sul campo per il patto di collaborazione dei beni condivisi stipulato tra il Comune di Cisterna e il gruppo Cittadini attivi di Prato Cesarino. Durante lo scorso fine settimana i componenti dell’associazione hanno lavorato per un’intera mattinata per restituire decoro e vivibilità al Piazzale Caporale Danilo Scaini e alle zone circostanti, area della quale i residenti possono ora fruire con maggiore sicurezza. I volontari hanno quindi provveduto al taglio dell’erba e alla pulizia dell’intero piazzale e delle zone limitrofe dell’incrocio restituendo un’immagine decisamente diversa a quello spazio.
«Si tratta di un intervento – sottolineano i partecipanti – a favore di un bene che appartiene all’ intera collettività, un momento in cui ogni cittadino attivo partecipante ha dimostrato il suo amore e il suo senso di appartenenza al proprio quartiere. La dimostrazione che la grandezza di un luogo non si misura in metri quadri ma dal cuore acceso dei suoi abitanti».
Una dimostrazione concreta di come i patti di collaborazione, basati sul modello dell’amministrazione condivisa e formalizzati in accordi tra Comune e cittadini attivi (singoli o associati) per la cura, gestione e rigenerazione di beni comuni, siano essi materiali (spazi, parchi) o immateriali, siano uno strumento per condividere la responsabilità del bene comune in particolare nella riqualificazione urbana, la cura del verde, la valorizzazione di spazi culturali. Questo modello organizzativo è uno strumento importante e innovativo sul quale l’Amministrazione comunale di Cisterna ha puntato sin dal 2023 e nel quale confida per realizzare un cambiamento, in primis culturale, che promuova il senso civico e il senso di appartenenza alla propria città. Per ottenere risultati visibili come quello di Prato Cesarino.
Più Letti
-
NOTIZIARI8 ore fa
Gr Latina – 17 marzo 2026 ore 12
-
NOTIZIARI13 ore fa
Gr Latina – 17 marzo 2026 ore 7
-
NOTIZIARI1 giorno fa
Gr Latina – 16 marzo 2026 ore 18
-
TITOLI12 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 17 marzo 2026
-
NOTIZIARI1 giorno fa
Gr Latina – 16 marzo 2026 ore 12
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 16 marzo 2026
-
NOTIZIARI3 giorni fa
Gr Latina – 15 marzo 2026 ore 8
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 15 marzo 2026