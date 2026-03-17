ATTUALITA'
Vigilia di Coppa, la sindaca Celentano incontra il Latina Calcio
LATINA – La sindaca di Latina Matilde Celentano ha incontrato il Latina Calcio in partenza per Potenza alla vigilia della finale di Coppa Italia. Accompagnata dai consiglieri Enzo De Amicis e Claudio Di Matteo, la prima cittadina ha voluto esprimere personalmente il sostegno dell’intera comunità alla squadra, sottolineando l’importanza del traguardo raggiunto e il valore sportivo e simbolico di questa sfida.
“Ho voluto essere presente oggi accanto ai ragazzi, al presidente Antonio Terracciano e allo staff per portare loro il saluto e l’incoraggiamento di tutta la città – ha dichiarato – . Questa finale rappresenta non solo un appuntamento sportivo fondamentale, ma anche un momento di grande orgoglio per Latina. La squadra ha dimostrato determinazione, spirito di gruppo e attaccamento ai colori, qualità che ci rendono fieri del percorso fatto fin qui. Il Latina Calcio è la squadra della nostra città, e ho voluto portare i saluti e la vicinanza di tutta l’amministrazione. Forza Latina!”.
ATTUALITA'
La Giornata dell’Unità Nazionale, la Celentano: Latina esempio vivente di unità
“Oggi, 17 marzo, celebriamo la Giornata dell’Unità Nazionale, della Costituzione, dell’Inno e della Bandiera. È una data che parla di noi, della nostra storia e dei valori che ci tengono uniti sotto lo stesso Tricolore. Per una città giovane come la nostra, nata dal lavoro e dal sacrificio di persone arrivate da ogni parte d’Italia, questa ricorrenza ha un significato profondo: Latina è, per sua natura, un esempio vivente di unità e di sintesi nazionale. Onorare questa giornata significa impegnarsi ogni giorno per far crescere la nostra comunità nel segno del rispetto, della solidarietà e dei valori democratici. Viva Latina, Viva l’Italia!”
Queste le parole della Sindaca di Latina Matilde Celentano nel giorno in cui si celebra la Giornata dell’Unità Nazionale
ATTUALITA'
Patto di collaborazione a Cisterna, cittadini al lavoro in Piazzale Caporale Scini
Primi risultati sul campo per il patto di collaborazione dei beni condivisi stipulato tra il Comune di Cisterna e il gruppo Cittadini attivi di Prato Cesarino. Durante lo scorso fine settimana i componenti dell’associazione hanno lavorato per un’intera mattinata per restituire decoro e vivibilità al Piazzale Caporale Danilo Scaini e alle zone circostanti, area della quale i residenti possono ora fruire con maggiore sicurezza. I volontari hanno quindi provveduto al taglio dell’erba e alla pulizia dell’intero piazzale e delle zone limitrofe dell’incrocio restituendo un’immagine decisamente diversa a quello spazio.
«Si tratta di un intervento – sottolineano i partecipanti – a favore di un bene che appartiene all’ intera collettività, un momento in cui ogni cittadino attivo partecipante ha dimostrato il suo amore e il suo senso di appartenenza al proprio quartiere. La dimostrazione che la grandezza di un luogo non si misura in metri quadri ma dal cuore acceso dei suoi abitanti».
Una dimostrazione concreta di come i patti di collaborazione, basati sul modello dell’amministrazione condivisa e formalizzati in accordi tra Comune e cittadini attivi (singoli o associati) per la cura, gestione e rigenerazione di beni comuni, siano essi materiali (spazi, parchi) o immateriali, siano uno strumento per condividere la responsabilità del bene comune in particolare nella riqualificazione urbana, la cura del verde, la valorizzazione di spazi culturali. Questo modello organizzativo è uno strumento importante e innovativo sul quale l’Amministrazione comunale di Cisterna ha puntato sin dal 2023 e nel quale confida per realizzare un cambiamento, in primis culturale, che promuova il senso civico e il senso di appartenenza alla propria città. Per ottenere risultati visibili come quello di Prato Cesarino.
ATTUALITA'
Sator, successo per l’etichetta collettiva comunale di Sermoneta alla fiera “Olio Capitale” di Trieste
Il Comune di Sermoneta è stato protagonista questo fine settimana a Trieste a “Olio Capitale”, la più importante fiera nazionale dedicata agli oli extravergine di oliva di qualità, per promuovere il proprio territorio e una delle sue eccellenze più rappresentative. L’amministrazione comunale, rappresentata dall’assessore all’agricoltura Melissa Girardi, ha presentato il progetto dell’etichetta comunale collettiva SATOR, un’iniziativa che nasce con l’obiettivo di valorizzare e tutelare l’olio extravergine prodotto nel nostro territorio, rafforzando l’identità agricola locale e il lavoro dei nostri produttori.
“Il progetto SATOR rappresenta un passo importante verso una filiera sempre più riconoscibile, trasparente e legata alla qualità, capace di raccontare la storia, la tradizione e il paesaggio di Sermoneta”, ha spiegato l’assessore Girardi. Un progetto che ha riscosso ampi consensi e che è stato presentato anche nell’ambito del convegno “Comunicare la cultura dell’olio” condotto dalla giornalista enogastronomica Adele Di Benedetto.
“La partecipazione a Olio Capitale è stata un’opportunità preziosa per far conoscere una delle eccellenze di Sermoneta in un contesto nazionale e internazionale, e si inserisce nel percorso avviato dall’amministrazione per valorizzare questa importante risorsa del territorio e che ci porterà anche all’organizzazione di un Festival dedicato al SATOR grazie al contributo che abbiamo ottenuto da Arsial – conclude l’assessore – un ringraziamento speciale va ai produttori locali, protagonisti di questo percorso, all’Associazione Nazionale Città dell’Olio e a Capol – Centro Assaggiatori Produzioni Olivicole Latina: un lavoro di squadra che, siamo certi, darà ottimi risultati”.
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