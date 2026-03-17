Vigilia di Coppa, la sindaca Celentano incontra il Latina Calcio

Primi risultati sul campo per il patto di collaborazione dei beni condivisi stipulato tra il Comune di Cisterna e il gruppo Cittadini attivi di Prato Cesarino. Durante lo scorso fine settimana i componenti dell’associazione hanno lavorato per un’intera mattinata per restituire decoro e vivibilità al Piazzale Caporale Danilo Scaini e alle zone circostanti, area della quale i residenti possono ora fruire con maggiore sicurezza. I volontari hanno quindi provveduto al taglio dell’erba e alla pulizia dell’intero piazzale e delle zone limitrofe dell’incrocio restituendo un’immagine decisamente diversa a quello spazio.

«Si tratta di un intervento – sottolineano i partecipanti – a favore di un bene che appartiene all’ intera collettività, un momento in cui ogni cittadino attivo partecipante ha dimostrato il suo amore e il suo senso di appartenenza al proprio quartiere. La dimostrazione che la grandezza di un luogo non si misura in metri quadri ma dal cuore acceso dei suoi abitanti».

Una dimostrazione concreta di come i patti di collaborazione, basati sul modello dell’amministrazione condivisa e formalizzati in accordi tra Comune e cittadini attivi (singoli o associati) per la cura, gestione e rigenerazione di beni comuni, siano essi materiali (spazi, parchi) o immateriali, siano uno strumento per condividere la responsabilità del bene comune in particolare nella riqualificazione urbana, la cura del verde, la valorizzazione di spazi culturali. Questo modello organizzativo è uno strumento importante e innovativo sul quale l’Amministrazione comunale di Cisterna ha puntato sin dal 2023 e nel quale confida per realizzare un cambiamento, in primis culturale, che promuova il senso civico e il senso di appartenenza alla propria città. Per ottenere risultati visibili come quello di Prato Cesarino.