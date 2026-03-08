OGGI IN PRIMA PAGINA
Latina. Ritrovata la pace in maggioranza, avanti tutta fino al 2028
LATINA – La coalizione di centrodestra rinnova con convinzione il proprio sostegno al Sindaco Matilde Celentano e all’azione di governo che l’amministrazione sta portando avanti per la città di Latina. Ieri è stato sottoscritto un documento politico condiviso dai partiti della maggioranza e dai consiglieri comunali in cui si ribadisce l’impegno a sostenere con determinazione il lavoro quotidiano del Sindaco Celentano, riconosciuto come punto di riferimento e guida dell’azione amministrativa, nel garantire alla città un governo all’altezza delle aspettative dei cittadini. L’obiettivo della coalizione è proseguire nella realizzazione del programma di governo. Da fare ancora c’è.
Nei prossimi due anni si punta alla realizzazione di numerose opere pubbliche strategiche per la città, tra cui la riqualificazione degli impianti sportivi cittadini e dei borghi, gli interventi sul Palazzetto dello Sport, il Palazzo della Cultura, il Teatro Cafaro e la Biblioteca, oltre alle opere infrastrutturali come via Massaro e il ponte sul Mascarello. Avanti tutta anche con la manutenzione della rete stradale e del decoro urbano, settori che richiederanno investimenti importanti. Particolare attenzione sarà dedicata anche al servizio di igiene urbana e alla situazione della società ABC, per la quale diventa prioritario dare piena attuazione al Piano Celentano già approvato in Consiglio comunale, con l’obiettivo di garantire stabilità organizzativa, sostenibilità economica e continuità del servizio per i cittadini.
Tra le priorità dell’azione amministrativa vi sono inoltre la sicurezza e la vivibilità della città, anche attraverso il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e delle iniziative volte a rafforzare il controllo del territorio.
“Ringrazio i partiti della coalizione e i consiglieri di maggioranza per il sostegno e il senso di responsabilità dimostrato. Il nostro obiettivo resta uno solo: lavorare con determinazione per dare a Latina le risposte che i cittadini aspettano. Nei prossimi mesi saremo impegnati a realizzare interventi importanti per la città e continueremo a farlo con spirito di collaborazione e con la massima attenzione all’interesse della comunità”, dichiara il Sindaco Matilde Celentano.
CRONACA
Aggressione in via Le Corbusier, cittadini e scout riuniti per dire NO alla violenza
Il gruppo scout Agesci di Borgo Piave ha organizzato oggi pomeriggio, nello spazio antistante il centro commerciale Le Corbusier un sit-in per mettere in luce i valori della non violenza, dell’amicizia e della pace, dopo l’aggressione subita da un 15enne mercoledì scorso in via Le Corbusier da parte di tre coetanei che lo hanno accerchiato e picchiato perché aveva detto no alla richiesta di una sigaretta. Il giovane ha riportato lesioni e una costola incrinata, la prognosi è di 15 giorni. Bambini e ragazzi del gruppo scout hanno scritto brevi messaggi di amicizia e di speranza.
«L’unica risposta che vogliamo offrire alla violenza – spiega il caposcout Roberto Santoliquido – è un impegno rinnovato a riempire il mondo di gesti di gentilezza e di pace» :
Presente alla manifestazione, in rappresentanza di tutta l’amministrazione comunale, l’assessore alle Politiche Giovanili Andrea Chiarato:
Ad esprimere solidarietà da parte del Comune di Cisterna e tutta la comunità, la consigliera comunale Aura Contarino:
CRONACA
Latina, usa un auricolare durante l’esame per la patente, la sorvegliante se ne accorge: denunciato
LATINA – Un uomo è stato denunciato per truffa per aver usato un auricolare durante l’esame della patente presso la Motorizzazione di Latina. Se n’è accorta una sorvegliante che ha notato un comportamento anomalo da parte del candidato un 40enne di nazionalità indiana. Insospettita dal comportamento, la donna si è avvicinata per effettuare un controllo scoprendo che sotto le cuffie fornite per lo svolgimento dei quiz, nascondeva un piccolo auricolare. Sul posto è arrivata la Polizia.
Accompagnato dai poliziotti della squadra volante presso gli uffici di polizia e sottoposto a fotosegnalamento per l’identificazione, al termine delle procedure, l’uomo è stato denunciato in stato di libertà con l’accusa di truffa.
Durante gli accertamenti degli agenti è stato trovato anche un jammer, un disturbatore di frequenze all’interno della sala, individuato a seguito del funzionamento anomalo di uno dei monitor.
OGGI IN PRIMA PAGINA
Al Dono Svizzero di Formia la prima donazione di tessuto osseo da vivente
FORMIA – Si è concluso con successo nell’Unità Operativa Complessa di Ortopedia del “Dono Svizzero” di Formia, il primo intervento di prelievo di tessuto osseo da donatore vivente, ulteriore prezioso progresso delle attività di procurement, donazione e prelievo di organi e tessuti finalizzati a trapianto, da tempo sviluppate dalle strutture dell’ASL di Latina, ed in particolare dell’Ospedale di Formia.
Il gesto di estrema generosità è arrivato da un paziente di 64 anni che, in occasione di un intervento di sostituzione dell’anca, ha scelto di donare la testa del femore per aiutare dei riceventi. Il tessuto osseo rimosso è stato trattato ed inviato alla Banca dell’Osseo della Regione Lazio presso l’IFO.
La donazione da vivente rappresenta una risorsa preziosa, è un atto che non comporta alcun rischio aggiuntivo per il donatore, ma che può cambiare radicalmente la vita di chi riceve il trapianto, permettendo il recupero di funzioni motorie altrimenti compromesse.
“Un profondo ringraziamento va al donatore per il suo grande gesto di grande altruismo e sensibilità”, ha dichiarato la Direttrice Generale della Asl di Latina, la Dott.ssa Sabrina Cenciarelli. “Questa bella storia dimostra come la cultura della donazione sia un pilastro fondamentale della medicina moderna. Un plauso va a tutto il personale sanitario coinvolto, dal Direttore Medico dell’Ospedale Dono Svizzero di Formia, Dott. Manciagli, al Direttore UOC di Ortopedia, Dott. Fava, al Capo Dipartimento Area Chirurgica, Dott. Viola, al Coordinamento Aziendale Donazione Organi e Tessuti e a tutta l’equipe dell’UOC Ortopedia e sala operatoria”.
Più Letti
-
TITOLI1 ora fa
I quotidiani di Latina in un click – 8 Marzo 2026
-
TITOLI1 giorno fa
I quotidiani di Latina in un click – 7 Marzo 2026
-
TITOLI2 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 6 Marzo 2026
-
TITOLI3 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 5 Marzo 2026
-
CRONACA4 giorni fa
Si prolunga lo stop idrico a Latina, Sabaudia, San Felice Circeo e Terracina
-
CRONACA1 settimana fa
Meccanico minacciato con la pistola per un lavoro fatto male: un arresto e tre denunce
-
TITOLI4 giorni fa
I quotidiani di Latina in un click – 4 Marzo 2026
-
CRONACA2 settimane fa
Tribunale senza tre presidenti di Sezione, gli Avvocati sollecitano le nomine