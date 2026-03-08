Latina. Ritrovata la pace in maggioranza, avanti tutta fino al 2028

LATINA – La coalizione di centrodestra rinnova con convinzione il proprio sostegno al Sindaco Matilde Celentano e all’azione di governo che l’amministrazione sta portando avanti per la città di Latina. Ieri è stato sottoscritto un documento politico condiviso dai partiti della maggioranza e dai consiglieri comunali in cui si ribadisce l’impegno a sostenere con determinazione il lavoro quotidiano del Sindaco Celentano, riconosciuto come punto di riferimento e guida dell’azione amministrativa, nel garantire alla città un governo all’altezza delle aspettative dei cittadini. L’obiettivo della coalizione è proseguire nella realizzazione del programma di governo. Da fare ancora c’è.

Nei prossimi due anni si punta alla realizzazione di numerose opere pubbliche strategiche per la città, tra cui la riqualificazione degli impianti sportivi cittadini e dei borghi, gli interventi sul Palazzetto dello Sport, il Palazzo della Cultura, il Teatro Cafaro e la Biblioteca, oltre alle opere infrastrutturali come via Massaro e il ponte sul Mascarello. Avanti tutta anche con la manutenzione della rete stradale e del decoro urbano, settori che richiederanno investimenti importanti. Particolare attenzione sarà dedicata anche al servizio di igiene urbana e alla situazione della società ABC, per la quale diventa prioritario dare piena attuazione al Piano Celentano già approvato in Consiglio comunale, con l’obiettivo di garantire stabilità organizzativa, sostenibilità economica e continuità del servizio per i cittadini.

Tra le priorità dell’azione amministrativa vi sono inoltre la sicurezza e la vivibilità della città, anche attraverso il potenziamento dei sistemi di videosorveglianza e delle iniziative volte a rafforzare il controllo del territorio.

“Ringrazio i partiti della coalizione e i consiglieri di maggioranza per il sostegno e il senso di responsabilità dimostrato. Il nostro obiettivo resta uno solo: lavorare con determinazione per dare a Latina le risposte che i cittadini aspettano. Nei prossimi mesi saremo impegnati a realizzare interventi importanti per la città e continueremo a farlo con spirito di collaborazione e con la massima attenzione all’interesse della comunità”, dichiara il Sindaco Matilde Celentano.