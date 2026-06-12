OGGI IN PRIMA PAGINA
Donna investita in via Isonzo, forse una distrazione dell’uomo al volante
Una donna è stata investita a Latina in via Isonzo poco dopo le 11 stamattina mentre attraversava sulle strisce pedonani. L’automobilista, si è subito fermato per soccorrere la donna che è stata portata in ospedale per gli accertamenti del caso e per capire se ha riportato lesioni. La donna ha raccontato di aver intrapreso l’attraversamento perchè ha visto la macchina rallentare, credendo quindi che stesse frenando. Sul posto Carabinieri e Polizia locale per i rilievi e 118
APPUNTAMENTI
Giorgia Andreozzi protagonista del tour dei Genesis One Night with the Orchestra: «Un sogno che nasce da una serata in un locale»
Da Latina ai grandi palcoscenici italiani e internazionali. La giovane cantante pontina Giorgia Andreozzi è tra i protagonisti di Genesis One Night with the Orchestra, lo spettacolo che rende omaggio alla leggendaria band britannica e che sta conquistando il pubblico con una produzione imponente composta da oltre 120 artisti sul palco.
Ospite ai microfoni di Radio Immagine, Giorgia ha raccontato l’emozione di far parte di un progetto così prestigioso che, dopo i sold out registrati a Roma e Lisbona, è pronto a partire con un importante tour italiano. «Sono contentissima di far parte di questo meraviglioso cast», ha spiegato la cantante. «Abbiamo iniziato il 10 e l’11 gennaio alla Nuvola di Fuksas a Roma e abbiamo registrato il tutto esaurito in entrambe le serate. Da lì è nata l’idea di portare questo spettacolo in tour».
Uno show dalle dimensioni straordinarie: 60 elementi dell’orchestra e 60 del coro, per un totale di oltre 120 persone sul palco. Giorgia è l’unica voce femminile dello spettacolo, accanto a nomi di rilievo internazionale come Martin Levac, considerato uno dei migliori interpreti di Phil Collins, e Nick D’Virgilio, storico batterista legato all’universo Genesis. Un orgoglio anche per il territorio pontino, visto che Giorgia è l’unica artista della provincia di Latina coinvolta nel progetto. La sua storia, però, dimostra come spesso le occasioni più importanti nascano nei momenti più inaspettati. «È successo tutto in maniera casuale», racconta. «Stavo semplicemente cantando in un locale di Roma quando gli organizzatori mi hanno vista e sentita esibirmi. Da lì è partito tutto».
Il tour italiano è già entrato nel vivo e porterà lo spettacolo nei principali teatri e nelle più prestigiose arene del Paese. Tra le tappe annunciate figurano il Teatro degli Arcimboldi di Milano, la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, Lecce e l’Arena Flegrea di Napoli. Dietro questo importante traguardo c’è però un percorso iniziato molto presto. «Canto da quando avevo tre anni», racconta Giorgia. «Studio da sempre e oltre al canto mi dedico anche alla danza. Amo il musical e infatti sarò impegnata anche nella produzione di Chicago al Teatro D’Annunzio di Latina».
La giovane artista ha voluto ringraziare anche l’Anfiteatro Academy, realtà che la sostiene nel suo percorso artistico e formativo. Quello che sta vivendo è un momento particolarmente intenso, non solo dal punto di vista professionale. Parallelamente agli impegni del tour, infatti, Giorgia sta affrontando anche gli esami di maturità. «Mi organizzo studiando ovunque posso: sul treno, in aereo, tra una prova e l’altra. È impegnativo, ma cerco di dare il massimo in tutto».
Determinazione, talento e passione sembrano essere gli ingredienti che stanno accompagnando il percorso della giovane cantante pontina, pronta a portare la sua voce sui palcoscenici più importanti d’Italia. Prima di salutare gli ascoltatori di Radio Immagine, Giorgia ha voluto dedicare un ringraziamento speciale a Giorgio Larosa, Barbara De Emilio, Carlo Massarini e a tutto il cast dello spettacolo. «Mi hanno dato la possibilità di entrare a far parte di un progetto immenso. Non avrei mai pensato di riuscire a viverlo. Per questo posso solo dire grazie». Un sogno che continua a viaggiare, portando con sé anche il nome di Latina e del territorio pontino sui grandi palcoscenici della musica.
CRONACA
Formia, pusher 21enne tenta la fuga ma viene arrestano dai Carabinieri
Un giovane di 21 anni è stato arrestato dai Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Formia con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti. L’intervento è avvenuto nei giorni scorsi durante i controlli svolti nelle aree della movida cittadina. Secondo quanto riferito dall’Arma, i militari hanno notato il giovane aggirarsi con atteggiamento sospetto tra i locali. Alla vista della pattuglia avrebbe tentato di allontanarsi e di nascondersi tra le auto in sosta, ma è stato subito raggiunto e fermato per un controllo. Durante la perquisizione personale i Carabinieri hanno trovato oltre 45 grammi di hashish, un bilancino di precisione e denaro contante. I successivi accertamenti effettuati nell’abitazione del ragazzo hanno portato al rinvenimento di ulteriori 31 grammi della stessa sostanza, altro denaro e materiale utilizzato per il confezionamento delle dosi. La droga e il denaro sono stati sequestrati. Il 21enne è stato posto agli arresti domiciliari in attesa dell’udienza di convalida. Il giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cassino ha successivamente convalidato l’arresto disponendo nei suoi confronti l’obbligo di presentazione quotidiana presso un comando dei Carabinieri. L’operazione rientra nell’attività di controllo del territorio intensificata in vista della stagione estiva nelle principali aree di aggregazione del comprensorio.
CRONACA
Si impossessa di 500mila franchi svizzeri, capo dogana arrestato in una struttura sanitaria di Formia
FORMIA – E’ accusato dalle autorità elvetiche di aver falsificato i documenti per impossessarsi di 500mila franchi svizzeri. Un capo ufficio doganale è stato arrestato a Formia dove si trovava per motivi sanitari. Gli accertamenti effettuati dal personale del Commissariato di Pubblica Sicurezza di Formia hanno consentito di verificare che il soggetto risultava destinatario di una richiesta di arresto provvisorio a scopo di estradizione, inoltrata dalla Svizzera tramite il Servizio per la Cooperazione Internazionale di Polizia, in relazione a reati di appropriazione indebita e truffa.
La Corte d’Appello di Roma ha disposto l’arresto del cittadino straniero e il suo piantonamento presso la struttura sanitaria, in attesa della convalida del provvedimento. Successivamente, l’Autorità giudiziaria ha convalidato l’arresto provvisorio per estradizione e al termine delle necessarie procedure di coordinamento tra la Corte d’Appello di Roma, la struttura ospedaliera e la Polizia di Stato, il detenuto è stato trasferito presso la Casa Circondariale di Cassino, dove resta a disposizione dell’Autorità giudiziaria per il prosieguo della procedura estradizionale.
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