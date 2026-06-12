Giorgia Andreozzi protagonista del tour dei Genesis One Night with the Orchestra: «Un sogno che nasce da una serata in un locale»

Da Latina ai grandi palcoscenici italiani e internazionali. La giovane cantante pontina Giorgia Andreozzi è tra i protagonisti di Genesis One Night with the Orchestra, lo spettacolo che rende omaggio alla leggendaria band britannica e che sta conquistando il pubblico con una produzione imponente composta da oltre 120 artisti sul palco.

Ospite ai microfoni di Radio Immagine, Giorgia ha raccontato l’emozione di far parte di un progetto così prestigioso che, dopo i sold out registrati a Roma e Lisbona, è pronto a partire con un importante tour italiano. «Sono contentissima di far parte di questo meraviglioso cast», ha spiegato la cantante. «Abbiamo iniziato il 10 e l’11 gennaio alla Nuvola di Fuksas a Roma e abbiamo registrato il tutto esaurito in entrambe le serate. Da lì è nata l’idea di portare questo spettacolo in tour».

Uno show dalle dimensioni straordinarie: 60 elementi dell’orchestra e 60 del coro, per un totale di oltre 120 persone sul palco. Giorgia è l’unica voce femminile dello spettacolo, accanto a nomi di rilievo internazionale come Martin Levac, considerato uno dei migliori interpreti di Phil Collins, e Nick D’Virgilio, storico batterista legato all’universo Genesis. Un orgoglio anche per il territorio pontino, visto che Giorgia è l’unica artista della provincia di Latina coinvolta nel progetto. La sua storia, però, dimostra come spesso le occasioni più importanti nascano nei momenti più inaspettati. «È successo tutto in maniera casuale», racconta. «Stavo semplicemente cantando in un locale di Roma quando gli organizzatori mi hanno vista e sentita esibirmi. Da lì è partito tutto».

Il tour italiano è già entrato nel vivo e porterà lo spettacolo nei principali teatri e nelle più prestigiose arene del Paese. Tra le tappe annunciate figurano il Teatro degli Arcimboldi di Milano, la Cavea dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, Lecce e l’Arena Flegrea di Napoli. Dietro questo importante traguardo c’è però un percorso iniziato molto presto. «Canto da quando avevo tre anni», racconta Giorgia. «Studio da sempre e oltre al canto mi dedico anche alla danza. Amo il musical e infatti sarò impegnata anche nella produzione di Chicago al Teatro D’Annunzio di Latina».

La giovane artista ha voluto ringraziare anche l’Anfiteatro Academy, realtà che la sostiene nel suo percorso artistico e formativo. Quello che sta vivendo è un momento particolarmente intenso, non solo dal punto di vista professionale. Parallelamente agli impegni del tour, infatti, Giorgia sta affrontando anche gli esami di maturità. «Mi organizzo studiando ovunque posso: sul treno, in aereo, tra una prova e l’altra. È impegnativo, ma cerco di dare il massimo in tutto».

Determinazione, talento e passione sembrano essere gli ingredienti che stanno accompagnando il percorso della giovane cantante pontina, pronta a portare la sua voce sui palcoscenici più importanti d’Italia. Prima di salutare gli ascoltatori di Radio Immagine, Giorgia ha voluto dedicare un ringraziamento speciale a Giorgio Larosa, Barbara De Emilio, Carlo Massarini e a tutto il cast dello spettacolo. «Mi hanno dato la possibilità di entrare a far parte di un progetto immenso. Non avrei mai pensato di riuscire a viverlo. Per questo posso solo dire grazie». Un sogno che continua a viaggiare, portando con sé anche il nome di Latina e del territorio pontino sui grandi palcoscenici della musica.