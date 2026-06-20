ATTUALITA'
Ondate di calore: la guida utile predisposta dal Comune di Cisterna
Dal Comune di Cisterna arrivano i provvedimenti e indicazioni per fronteggiare le ondate di calore che rendono rischiose alcune attività in determinati orari. Il sindaco Valentino Mantini e il delegato alla Salute Francesco Maggiacomo, in collaborazione con i Servizi sociali e la Protezione Civile hanno predisposto una semplice guida contenente cinque consigli pratici per limitare il disagio, quali abitudini mantenere e modificare, come comportarsi in caso di emergenza. Si va dal mangiare e bere alla somministrazione di farmaci, dalle accortezze da usare dentro e fuori casa, a informazioni e numeri utili.
– Bere molta acqua, anche quando non si ha sete: la sete è infatti un segnale di allarme dell’organismo, bisogna assumere almeno due litri d’acqua al giorno, limitate gli alcolici, il caffè е le bevande gassate.
– Fare pasti leggeri e frequenti assumendo frutta e verdura ma anche gelati e sorbetti.
– Evitare i passaggi improvvisi dal caldo al freddo. Se si assumono farmaci per la pressione o il cuore o il diabete consultate il medico per “aggiustare” eventualmente la terapia.
– Evitate di uscire invece nelle ore più calde, in particolare tra le 11 e le 17 e indossare abiti di lino, cotone o fibre naturali.
– E ancora arieggiate la casa durante le ore fresche e chiudere i vetri e agganciare le persiane durante quelle calde.
La guida, che intende essere un utile contributo a tutti per trascorrere serenamente la bella stagione e, soprattutto, prevenire disagi e spiacevoli problemi di salute, è disponibile online sul sito web del Comune.
ATTUALITA'
Minturno, consegnate le Bandiere Blu 2026: al via l’estate tra qualità ambientale e sicurezza
Per il sesto anno consecutivo il litorale di Scauri e Marina di Minturno si conferma Bandiera Blu. L’amministrazione comunale ha consegnato agli operatori balneari le bandiere 2026 e i pannelli informativi con le prescrizioni previste dalla Foundation for Environmental Education (FEE), dando ufficialmente il via alla stagione estiva all’insegna della qualità delle acque, dei servizi e della sostenibilità.
La cerimonia si è svolta al Lido La Siesta di Scauri. Il sindaco Gerardo Stefanelli ha evidenziato come il riconoscimento sia il risultato di anni di investimenti e interventi sul territorio, sottolineando il valore di servizi come la raccolta differenziata, la sicurezza sulle spiagge, l’inclusione e la mobilità sostenibile.
La stagione Bandiera Blu prenderà ufficialmente il via il 1° luglio e si concluderà il 31 agosto. Tra gli appuntamenti in programma figurano la festa dedicata al riconoscimento, prevista per il 27 giugno nell’ambito di “Benvenuti a Scauri”, e la giornata “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, in calendario il 25 luglio in occasione della Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento promossa dall’ONU.
L’assessore al Demanio Giuseppe Tomao ha ricordato che, anche quest’anno, tutte le spiagge libere saranno dotate di servizi di salvamento e pulizia. Confermata inoltre la presenza sul lungomare di Scauri del presidio della Croce Rossa Italiana per l’assistenza sanitaria ai bagnanti.
Particolare attenzione sarà dedicata anche all’accessibilità. Nelle spiagge libere verranno infatti messe a disposizione gratuitamente le sedie Job, che consentono alle persone con disabilità o con ridotta mobilità di raggiungere il mare in sicurezza.
L’amministrazione guarda già al futuro con l’obiettivo di estendere la Bandiera Blu anche alla Riviera di Levante. Tra gli interventi programmati figurano nuovi accessi agli arenili, il potenziamento dei parcheggi, della pubblica illuminazione e il completamento delle opere fognarie già avviate.
ATTUALITA'
Regolamento sui Rimpatri, il vescovo Crociata: “Solidarietà tra i popoli non opzionale”
LATINA – Il vescovo Mariano Crociata, nel suo ruolo di presidente della Commissione delle Conferenze Episcopali dell’Unione Europea (Comece), è intervenuto con una dichiarazione a proposito del voto del Parlamento europeo che approva il nuovo Regolamento sui rimpatri.
Monsignor Crociata, unendosi all’appello di papa Leone XIV, ha ribadito che «il voto odierno riguarda più della semplice politica migratoria. Solleva una questione più ampia sul tipo di Europa che vogliamo costruire. In questo momento decisivo, l’Europa è chiamata non a rinunciare ai suoi valori fondanti, ma a riaffermarli con coraggio, saggezza e umanità». Tra l’altro, sempre Crociata nella sua dichiarazione ha affermato: «L’Unione Europea nasce dalla convinzione che la dignità umana sia inviolabile e che la solidarietà tra i popoli non rappresenti un ideale opzionale, ma una responsabilità fondamentale».
ATTUALITA'
Progetto “Tutti al mare”: da oggi è aperta al pubblico la spiaggia inclusiva a Latina
Ha aperto oggi al pubblico la spiaggia libera, inclusiva, gratuita e accessibile “Tutti al mare”. Realizzata grazie al progetto del Comune di Latina con finanziamento dalla Regione Lazio. La spiaggia libera, che si trova sul tratto A del lungomare, è dotata infatti di tutti i servizi affinché anche le persone con disabilità possano usufruire della migliore esperienza al mare. Tra le dotazioni disponibili figurano le piazzole attrezzate con ombrelloni e lettini fruibili gratuitamente, sedie job per l’accesso al mare e la balneazione assistita, servizi igienici e docce accessibili, servizio di salvamento e assistenza sulla spiaggia. Il tutto è stato realizzato attraverso materiale eco-sostenibile, rispettoso dell’ambiente costiero, in linea con una visione moderna di fruizione del litorale. Nelle prossime settimane l’offerta sarà ulteriormente potenziata con l’attivazione del sistema Seatrac, che consentirà alle persone con disabilità motoria di accedere al mare in modo ancora più autonomo. Già da subito, tuttavia, la balneazione è garantita grazie alla disponibilità delle sedie Job.
“Abbiamo voluto realizzare – afferma il sindaco Matilde Celentano – una spiaggia realmente inclusiva e integrata, accessibile a tutti: persone con disabilità, famiglie, anziani, cittadini e turisti”.
“Si tratta di un progetto mai realizzato prima d’ora sul lungomare di Latina. Un’esperienza innovativa per il nostro territorio – afferma l’assessore alla Marina Gianluca Di Cocco – e che trova riscontro nelle migliori pratiche già adottate in altre località balneari italiane”.
La spiaggia sarà anche dotata di un tablet donato dalla società Evoluzione Lis per persone non udenti. Antonio Staiola
Più Letti
-
NOTIZIARI2 ore fa
GR Latina – 20 giugno 2026 ore 7
-
NOTIZIARI18 ore fa
GR Latina – 19 giugno 2026 ore 15
-
NOTIZIARI1 giorno fa
GR Latina – 19 giugno 2026 ore 7
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 18 giugno 2026 ore 15
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 18 giugno 2026 ore 12
-
NOTIZIARI2 giorni fa
GR Latina – 18 giugno 2026 ore 7
-
NOTIZIARI3 giorni fa
GR Latina – 17 giugno 2026 ore 18
-
TITOLI2 ore fa
I quotidiani di Latina in un click – 20 giugno 2026