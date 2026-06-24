Lenola presenta il calendario dell’Estate Lenolese 2026: eventi fino a settembre

Cultura, musica, sport, tradizioni popolari e valorizzazione del territorio. Il Comune di Lenola ha presentato il programma dell’“Estate Lenolese 2026”, il cartellone di appuntamenti che accompagnerà residenti e visitatori da giugno a settembre.

L’edizione di quest’anno propone un calendario ricco di iniziative rivolte a tutte le fasce d’età, realizzato grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, Pro Loco, associazioni culturali e sportive, comitati, volontari e operatori economici del territorio.

L’obiettivo è offrire occasioni di incontro e partecipazione, promuovendo al tempo stesso il patrimonio storico, culturale e ambientale del paese attraverso eventi dedicati alla musica, al teatro, all’enogastronomia, allo sport e alle tradizioni locali.

«L’Estate Lenolese rappresenta uno dei momenti più significativi della vita della nostra comunità – dichiara il consigliere delegato agli Eventi Alessio Guglietta –. Il programma 2026 è il risultato di un grande lavoro di squadra che vede protagoniste tante realtà associative e numerosi volontari, ai quali va il nostro più sincero ringraziamento».

Sulla stessa linea il sindaco, che sottolinea il valore sociale e turistico della manifestazione: «L’Estate Lenolese è la testimonianza concreta di una comunità viva e dinamica. Un programma che nasce dalla collaborazione e dalla partecipazione e che rappresenta anche una preziosa occasione di promozione culturale e turistica del territorio».

L’amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento a tutte le associazioni, ai comitati e ai volontari coinvolti nell’organizzazione degli eventi, definendoli una risorsa fondamentale per la crescita e la vitalità della comunità.

Il programma completo dell’Estate Lenolese 2026 è consultabile sul sito istituzionale del Comune e sui canali ufficiali dell’ente.