APPUNTAMENTI
Lenola presenta il calendario dell’Estate Lenolese 2026: eventi fino a settembre
Cultura, musica, sport, tradizioni popolari e valorizzazione del territorio. Il Comune di Lenola ha presentato il programma dell’“Estate Lenolese 2026”, il cartellone di appuntamenti che accompagnerà residenti e visitatori da giugno a settembre.
L’edizione di quest’anno propone un calendario ricco di iniziative rivolte a tutte le fasce d’età, realizzato grazie alla collaborazione tra amministrazione comunale, Pro Loco, associazioni culturali e sportive, comitati, volontari e operatori economici del territorio.
L’obiettivo è offrire occasioni di incontro e partecipazione, promuovendo al tempo stesso il patrimonio storico, culturale e ambientale del paese attraverso eventi dedicati alla musica, al teatro, all’enogastronomia, allo sport e alle tradizioni locali.
«L’Estate Lenolese rappresenta uno dei momenti più significativi della vita della nostra comunità – dichiara il consigliere delegato agli Eventi Alessio Guglietta –. Il programma 2026 è il risultato di un grande lavoro di squadra che vede protagoniste tante realtà associative e numerosi volontari, ai quali va il nostro più sincero ringraziamento».
Sulla stessa linea il sindaco, che sottolinea il valore sociale e turistico della manifestazione: «L’Estate Lenolese è la testimonianza concreta di una comunità viva e dinamica. Un programma che nasce dalla collaborazione e dalla partecipazione e che rappresenta anche una preziosa occasione di promozione culturale e turistica del territorio».
L’amministrazione comunale ha rivolto un ringraziamento a tutte le associazioni, ai comitati e ai volontari coinvolti nell’organizzazione degli eventi, definendoli una risorsa fondamentale per la crescita e la vitalità della comunità.
Il programma completo dell’Estate Lenolese 2026 è consultabile sul sito istituzionale del Comune e sui canali ufficiali dell’ente.
APPUNTAMENTI
Radure 2026, torna il festival culturale lungo la Via Francigena del Sud
Torna anche quest’anno Radure – Spazi culturali lungo la Via Francigena del Sud. Dal 2 luglio al 2 agosto prenderà vita l’ottava edizione del festival promosso dalla Compagnia dei Lepini con il contributo della Regione Lazio e la collaborazione dei Comuni di Segni, Priverno, Norma, Roccagorga, Cori e Maenza.
L’edizione 2026, intitolata “Anime in fuga”, proporrà un percorso culturale diffuso tra teatro, musica, letteratura e narrazione, ospitato in alcuni dei luoghi più suggestivi del territorio lepino e della Via Francigena del Sud.
Il festival prenderà il via il 2 luglio nella Cisterna Romana di Segni con lo spettacolo “I digiuni di Caterina da Siena”, scritto e diretto da Dacia Maraini. Il programma proseguirà poi tra Fossanova, Privernum, Norba, Cori, Roccagorga e Maenza, trasformando siti archeologici, castelli, musei e piazze storiche in spazi di incontro e condivisione.
Tra gli appuntamenti in cartellone figurano “Assolo”, “La bellezza delle parole”, “Nostos – Nuovo Cinema Paradiso”, “Appunti per un’epica nostra”, “Tre civette sul comò”, “Mamma a carico – Mia figlia ha novant’anni”, “55 giorni”, “Nebbie di Rimini”, “Letizia va alla guerra”, “Fino alle stelle – Scalata in musica lungo lo Stivale” e “In versi”.
«La Via Francigena del Sud non è soltanto un itinerario storico o turistico, ma un grande spazio di relazioni, memoria e futuro», ha dichiarato il presidente della Compagnia dei Lepini, Quirino Briganti, sottolineando come il festival voglia rafforzare il legame tra comunità, territori e identità locali attraverso la cultura.
Tutti gli eventi saranno a ingresso gratuito. Il programma completo è disponibile sui canali ufficiali della Compagnia dei Lepini.
APPUNTAMENTI
Foto Club Latina al convegno regionale Fiaf del Lazio, tre riconoscimenti
Anche il Foto Club Latina è stato tra i protagonisti del Convegno Regionale dei Circoli FIAF del Lazio, organizzato dal Foto Club Scatti Sabini. Il Foto Club Latina ha partecipato con una delegazione composta dal presidente Alessio Pagliari, dalla vicepresidente Giada Pontercorvo, dalla segretaria Virginia Mirella e dal consigliere Antonio Mercurio, confermando il ruolo attivo del circolo fotografico pontino all’interno della Federazione Italiana Associazioni Fotografiche. Il Foto Club Latina ha infatti conquistato il riconoscimento di Miglior Circolo Fotografico ex aequo nella categoria Foto Singole – Tema Libero, un premio che valorizza il lavoro collettivo e la qualità espressiva dei soci. Giada Pontercorvo ha ottenuto il Primo Premio ex aequo nella sezione Tema Libero, mentre Michele Cuciniello si è aggiudicato il Primo Premio nella sezione Tema Obbligato “Orizzonti di Pace”. Il riconoscimento è stato ritirato durante la cerimonia dalla segretaria del circolo, Virginia Mirella. «Questi riconoscimenti – sottolinea il presidente Alessio Pagliari – premiano il lavoro svolto dal circolo e dai nostri soci, confermando la qualità della produzione fotografica del Foto Club Latina e la vitalità della nostra associazione, in continuità con i risultati ottenuti nei 50 anni di storia, all’interno del panorama regionale e nazionale».
Il Foto Club Latina ha inoltre rivolto un sentito ringraziamento al Foto Club Scatti Sabini per l’accoglienza, l’organizzazione e la riuscita della manifestazione, che ha rappresentato un’importante occasione di incontro e confronto tra i circoli fotografici del Lazio.
APPUNTAMENTI
Danilo Rea e Luca Barbarossa in uno spettacolo inedito a San Felice Circeo
Sarà una delle serate di punta dell’estate a San Felice Circeo quella in programma il prossimo 16 luglio a Vigna La Corte. Alle 21.30 saliranno sul palco il cantautore Luca Barbarossa e il pianista jazz Danilo Rea con lo spettacolo “L’arte dell’incontro”.
L’evento propone un dialogo musicale tra due artisti di grande esperienza e sensibilità, unendo il repertorio e la narrazione di Barbarossa all’improvvisazione pianistica di Rea. Voce e pianoforte daranno vita a uno spettacolo costruito tra canzoni, arrangiamenti originali e momenti di libertà creativa, in un continuo equilibrio tra scrittura e improvvisazione.
“L’arte dell’incontro” è stato pensato come un appuntamento speciale per il pubblico del Circeo e rappresenta uno dei momenti più attesi del cartellone estivo cittadino.
L’iniziativa rientra nel progetto Echi di Circe, finanziato dalla Regione Lazio, che propone una serie di eventi dedicati alla musica, allo spettacolo e alla valorizzazione del territorio.
L’amministrazione comunale ha confermato che il concerto sarà a ingresso gratuito, offrendo così a residenti e visitatori l’opportunità di assistere a una serata che mette insieme cantautorato e jazz in una cornice particolarmente suggestiva come quella di Vigna La Corte.
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