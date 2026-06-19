Minturno, consegnate le Bandiere Blu 2026: al via l’estate tra qualità ambientale e sicurezza

Per il sesto anno consecutivo il litorale di Scauri e Marina di Minturno si conferma Bandiera Blu. L’amministrazione comunale ha consegnato agli operatori balneari le bandiere 2026 e i pannelli informativi con le prescrizioni previste dalla Foundation for Environmental Education (FEE), dando ufficialmente il via alla stagione estiva all’insegna della qualità delle acque, dei servizi e della sostenibilità.

La cerimonia si è svolta al Lido La Siesta di Scauri. Il sindaco Gerardo Stefanelli ha evidenziato come il riconoscimento sia il risultato di anni di investimenti e interventi sul territorio, sottolineando il valore di servizi come la raccolta differenziata, la sicurezza sulle spiagge, l’inclusione e la mobilità sostenibile.

La stagione Bandiera Blu prenderà ufficialmente il via il 1° luglio e si concluderà il 31 agosto. Tra gli appuntamenti in programma figurano la festa dedicata al riconoscimento, prevista per il 27 giugno nell’ambito di “Benvenuti a Scauri”, e la giornata “Bandiera Blu: al mare in sicurezza”, in calendario il 25 luglio in occasione della Giornata mondiale della prevenzione dell’annegamento promossa dall’ONU.

L’assessore al Demanio Giuseppe Tomao ha ricordato che, anche quest’anno, tutte le spiagge libere saranno dotate di servizi di salvamento e pulizia. Confermata inoltre la presenza sul lungomare di Scauri del presidio della Croce Rossa Italiana per l’assistenza sanitaria ai bagnanti.

Particolare attenzione sarà dedicata anche all’accessibilità. Nelle spiagge libere verranno infatti messe a disposizione gratuitamente le sedie Job, che consentono alle persone con disabilità o con ridotta mobilità di raggiungere il mare in sicurezza.

L’amministrazione guarda già al futuro con l’obiettivo di estendere la Bandiera Blu anche alla Riviera di Levante. Tra gli interventi programmati figurano nuovi accessi agli arenili, il potenziamento dei parcheggi, della pubblica illuminazione e il completamento delle opere fognarie già avviate.