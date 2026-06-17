Minturno presenta il cartellone estivo e le Serate a Minturnae con Alberto Angela, Carofiglio, i Tropico e tanti altri

MINTURNO – Alberto Angela, Gianrico Carofiglio, Concita De Gregorio a Libri sulla Cresta dell’Onda, Federico Buffa con lo spettacolo su Michael Jordan e il talk con il coach della Nazionale femminile di pallacanestro Andrea Capobianco, e poi la musica con Tropico, Morgan e Stadio. Sono i nomi di punta del cartellone di “Minturno Scauri 2026. Un’onda di emozioni”, presentato ieri sera, martedì 16 giugno, in conferenza stampa alla terrazza del Lido “I Delfini”. Il Sindaco Gerardo Stefanelli e l’Assessore al Turismo Giuseppe Pensiero, insieme alla Vicesindaco Elisa Venturo e alla Consigliera comunale delegata alla Cultura Rita Alicandro, hanno svelato in anteprima il programma degli eventi ideato per accendere la stagione di residenti e turisti di tutte le età.

Spettacoli, concerti, grandi incontri culturali, visite guidate tra storia e natura, salute e benessere, intrattenimento per famiglie e percorsi del gusto sono gli ingredienti principali della rassegna curata dall’Amministrazione Comunale con la partecipazione attiva delle realtà locali. Tra i momenti più attesi, la tre giorni all’Arena Mallozzi dedicata alla pallacanestro “Scauri è il Basket”, con il patrocinio della FIP Lazio.

Le “Serate a Minturnae” sono in tutto dieci appuntamenti nel sito archeologico, di cui sette a ingresso gratuito. Debuttano le visite al Museo Multimediale del Castello di Minturno e la rassegna “Minturno da Gustare” dedicata alla cultura del buon cibo e alla valorizzazione enogastronomica dei prodotti locali. Completano il quadro format già apprezzati dal pubblico, come il “Teatro per ragazzi di Scauri – XIV ed. Marameo Festival”, le visite guidate teatralizzate gratuite tra storia e natura (nel Parco archeologico di Minturnae e Ponte Real Ferdinando, nel centro storico e nel Parco di Gianola e Monte di Scauri) e, dopo il successo della scorsa estate, la II edizione del Festival degli Artisti di Strada, “Scauri Night Vibes”.

LE DATE – Nella suggestiva cornice del Teatro di Minturnae, da luglio ad agosto, le “Serate a Minturnae” sono un concentrato di spettacoli, musica e momenti culturali: 22 luglio, Stefania Paternò (Briciole, in collaborazione con la Croce Rossa Italiana), ingresso gratuito; 28 luglio, Savioli Big Band (Da Frank Sinatra alla dance anni 80), ingresso gratuito; 30 luglio, Alberto Angela (Cesare. La conquista dell’eternità), ingresso gratuito; 1 agosto, Tropico; 3 agosto, Orchestra Tartini (Giornata del Merito Civile), ingresso gratuito; 5 agosto, Gianrico Carofiglio (Accendere i fuochi), ingresso gratuito; 7 agosto, Morgan; 13 agosto, Stadio; 24 agosto, Concita De Gregorio; 29 agosto, Festival Riviera di Ulisse (Danze a due pianoforti. Musiche di Dvořák, Ravel e Stravinsky), ingresso gratuito.