Nuove competenze in architettura, a Fossanova la lezione di Aldo Sollazzo

LATINA – “In un momento in cui le città e gli spazi costruiti sono chiamati a rispondere a sfide ambientali, sociali e tecnologiche sempre più complesse, la figura dell’architetto è chiamata a ridefinire il proprio ruolo, superando i confini disciplinari tradizionali per confrontarsi con dati, tecnologie avanzate e innovazione dei materiali. La progettazione contemporanea richiede infatti nuove competenze e strumenti capaci di integrare intelligenza artificiale, robotica, progettazione computazionale e sostenibilità all’interno di una visione unitaria dello spazio”.

Partendo da queste riflessioni, l’Ordine degli Architetti di Latina organizza per venerdì 19 giugno presso l’ex Infermeria del Borgo di Fossanova a partire dalle ore 15.00, l’International Guest Lecture dedicata al tema dell’Architettura Parametrica tenuta dall’architetto Aldo Sollazzo. “Esplora – aggiungono dall’Ordine – questa evoluzione della pratica progettuale attraverso un approccio interdisciplinare in cui analisi dei dati, processi di fabbricazione avanzata e materiali innovativi non rappresentano ambiti separati, ma elementi di un ecosistema integrato. In questa prospettiva, l’architetto assume il ruolo di mediatore tra tecnologia, ambiente e società, capace di coordinare conoscenze diverse per dare forma a spazi più intelligenti, adattivi e sostenibili”.