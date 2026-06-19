Padre Enzo Fortunato a Sezze per presentare il libro “E se tornasse Francesco?”

LATINA – Un appuntamento dedicato alle emozioni, alla crescita personale e alla letteratura contemporanea. Oggi, 18 giugno, alle ore 19, la libreria Feltrinelli di Latina ospiterà lo scrittore Roberto Emanuelli per la presentazione del suo ultimo romanzo, Scegliti Sempre.

Autore apprezzatissimo, Emanuelli arriva a Latina per la prima volta nell’ambito di un lungo tour che lo sta portando in tutta Italia. Il libro, undicesimo della sua carriera, affronta il delicato tema delle relazioni tossiche e dell’amore che porta all’annullamento di sé.

Roberto Emanuelli è stato ospite nel programma di Alessio Campanelli su Radio Immagine

«Scegliti Sempre è il terzo romanzo che dedica particolare attenzione all’amore tossico e alle relazioni sbilanciate», ha raccontato l’autore durante un’intervista radiofonica. Un tema che conosce da vicino: Emanuelli ha infatti spiegato di aver vissuto personalmente un’esperienza sentimentale difficile, dalla quale è uscito dopo un lungo percorso di recupero che ha incluso anche un supporto psicoterapeutico e farmacologico.

Al centro del romanzo c’è Beatrice, una donna che ha sacrificato sé stessa per amore del marito e della famiglia, fino a perdere la propria identità. Un percorso doloroso che la porterà a confrontarsi con le proprie fragilità e a riscoprire il valore dell’amor proprio.

L’incontro di Latina non sarà una classica presentazione letteraria. Emanuelli proporrà infatti una formula ormai consolidata nei suoi eventi: un racconto intimo e diretto della propria esperienza personale, alternato al coinvolgimento del pubblico. Un momento di condivisione in cui i partecipanti saranno invitati a raccontare emozioni, esperienze e riflessioni legate alle proprie storie di vita.

«Mi metto a nudo, racconto la mia storia in modo sincero e autentico, poi coinvolgo il pubblico in una condivisione che spesso diventa molto intima», ha spiegato lo scrittore.

Un format che sta riscuotendo crescente successo in tutta Italia e che potrebbe presto trasformarsi in uno spettacolo teatrale.

Ingresso libero fino a esaurimento posti.